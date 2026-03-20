Baisse de l'action de XPeng cotée aux États-Unis, l'entreprise de VE prévoit une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions cotées aux Etats-Unis du fabricant chinois de véhicules électriques XPeng XPEV.N chutent de 2,4 % à 18,69 $ en pré-commercialisation

** XPEV s'attend à ce que les revenus du premier trimestre se situent entre 12,20 milliards de yuans et 13,28 milliards de yuans, ce qui représente une baisse d'environ 16,01 % à 22,84 % en glissement annuel

** Co déclare des revenus de 22,25 milliards de yuans (3,23 milliards de dollars) au 4ème trimestre contre une estimation moyenne des analystes de 22,13 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG

** déclare avoir enregistré un bénéfice net positif pour un seul trimestre pour la première fois

** Bénéfice net de 383,2 millions de yuans, contre une perte de 1,33 milliard de yuans il y a un an

** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 6 % cette année

(1 $ = 6,8857 yuans chinois renminbi)