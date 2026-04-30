Baisse de -3% du chiffre d'affaires de Samse sur le premier trimestre 2026
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 18:18
Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'inscrit à 367 MEUR en repli de 4,7%. Le chiffre d'affaires de l'activité Bricolage est en progression de 4,8% pour 89 MEUR. A périmètre comparable, il est en baisse de 1,3%, impacté par un marché qui est resté difficile, notamment sur les mois de janvier et février.
"Dans un environnement économique et géopolitique qui reste encore très perturbé et incertain, le Groupe commence à percevoir des signaux d'amélioration sur ses différents marchés. Il poursuit par ailleurs le déploiement de sa dynamique commerciale sur l'ensemble de ses territoires" indique le groupe.
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