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Baikowski, i2S, Sodexo...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 10/04/2026 à 09:28

(AOF) - Airbus

Airbus annonce ses chiffres de commandes et de livraisons d'avions commerciaux pour le mois de mars 2026. Le constructeur aéronautique a livré 60 avions à 38 clients en mars 2026. Les commandes brutes de mars 2026 ressortent à 331. Airbus a effectué depuis début 2026 114 livraisons à 46 clients.

Baikowski

Le spécialiste de la fabrication de minéraux industriels de spécialités a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 50,7 millions d'euros, en progression de 6,3% sur un an.

Cegedim

Cegedim annonce un partenariat entre sa plateforme de services Claude Bernard et BIOrecos, première base de données dédiée à l'accompagnement de la prescription des examens de biologie médicale, afin d'intégrer ses données au sein de Senior by Claude Bernard IA.

Bouygues/Colas

Colas annonce, via sa filiale finlandaise Destia, avoir remporté un contrat d'environ 93 millions d'euros pour la rénovation de la route nationale 15 entre Rantahaka et Kouvola, en Finlande. Les travaux, attribués par l'Agence finlandaise des infrastructures de transport, débuteront à l'automne 2026 pour une livraison fin 2029.

Dassault Systèmes

First Eagle Investment Management, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 avril, le seuil de 5% du capital de Dassault Systèmes, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

Exail Technologies

Exail Technologies annonce une nouvelle commande de drone de surface transocéanique DriX O-16 par OMS Group, confirmant l'adoption croissante de ses solutions autonomes après une première acquisition en 2025. Le drone sera utilisé pour des missions liées à la pose de câbles sous-marins, incluant relevés bathymétriques, vérification de tracés et surveillance d'infrastructures télécoms. Doté d'une autonomie pouvant atteindre 30 jours et d'un rayon d'action d'environ 3 500 milles nautiques (envion 6 500 km), le DriX O-16 permet des opérations longue durée avec un haut niveau de précision.

Eurobio Scientific

La société rendra compte de ses résultats annuels 2025

Europlasma

Le groupe industriel dédié dans la dépollution et la décarbonation a annoncé l'ouverture de négociations exclusives avec un investisseur français en vue de la cession de ses activités de défense, valorisées à 150 millions d'euros.

Getlink SE

Getlink a fait état vendredi matin de chiffres de trafic contrastés pour le mois de mars, une performance en demi-teinte qui reflète les incertitudes pesant sur la croissance économique liées au conflit au Moyen-Orient et la flambée des prix du carburant qui en a découlé.

i2S

Le spécialiste des technologies d'imagerie a réalisé un chiffre d'affaires de 3,77 millions d'euros au premier trimestre 2026, en progression de 2,35% par rapport à la même période en 2025, malgré des performances contrastées selon les activités.

Icade

Icade a annoncé jeudi soir avoir finalisé la cession de l'immeuble Marignan sur les Champs-Elysées pour un montant de 402 millions d'euros, une transaction "premium" destinée à cristalliser la valeur de son portefeuille et à poursuivre le recentrage de ses activités.

Imerys

Imerys annonce la signature d'un accord ferme portant sur l'acquisition de l'activité de Great Lakes Minerals, société américaine spécialisée dans la transformation et la distribution de minéraux pour l'industrie des réfractaires et abrasifs.

Largo

Le spécialiste dans le reconditionnement de produits high-tech annonce la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 1 million d'euros.

Robertet

Le chiffre d'affaires publié de Robertet progresse de 4,5% sur un an en 2025 à 843,9 millions d'euros, soit +8% à taux de change constants et +7,6% en croissance organique (à taux de change et périmètre constants). Par région, la performance est notamment soutenue par une solide contribution de l'Europe, de l'Amérique du Sud et de l'Asie. Sur l'exercice 2025, l'EBITDA atteint 174,1 MEUR, en hausse de 10,9%, dans un contexte de détente ponctuelle et marquée des coûts d'achat, mais aussi de dynamisme des catégories de produits à plus forte valeur ajoutée. Il représente ainsi 20,6% du chiffre d'affaires en 2025, en hausse de 120 points de base par rapport à 2024, tirée par des effets ponctuels favorables.

Saint-Gobain

Le groupe de matériaux de construction a annoncé la signature d'un accord avec Airvance Group en vue de la cession de son activité de distribution de systèmes de ventilation dans les pays nordiques.

Sodexo

À l'occasion de la publication de résultats en net recul au titre du 1er semestre de son exercice 2026, le groupe de restauration collective et de facility management Sodexo fait part d'un abaissement de ses objectifs annuels.

ST Group

ST Group annonce le lancement de son introduction en Bourse sur Lise, une plateforme européenne dédiée aux PME et ETI, avec une levée de fonds initiale d'environ 2,6 MEUR, extensible à 3,0 MEUR. L'opération porte sur des actions ordinaires sous forme de "titres tokénisés", proposées à un prix unitaire de 18,25 EUR, avec une souscription ouverte du 9 au 20 avril 2026. Le groupe, positionné sur les composites hautes performances pour des programmes civils et militaires, entend financer sa montée en cadence industrielle et renforcer sa structure financière. Les fonds seront alloués principalement au besoin en fonds de roulement (60%), à la structuration (20%) et à la R&D (15%).

Vinci

Le géant français de la construction et des concessions, Vinci, vient de consolider sa position en Europe centrale. Un groupement d'entreprises dirigé par une filiale de Vinci Construction a été sélectionné par la Société de gestion de l'eau de Prague pour piloter la modernisation de la station centrale de traitement des eaux usées de la capitale tchèque. Ce projet, d'un montant global de 192 millions d'euros, porte sur une infrastructure hydraulique majeure exploitée depuis plus d'un demi-siècle. Les opérations, qui doivent débuter en octobre 2026 pour une période de 43 mois, s'annoncent particulièrement complexes.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

AIRBUS
169,3400 EUR Euronext Paris -0,85%
BAIKOWSKI
19,4500 EUR Euronext Paris -0,26%
BOUYGUES
52,5800 EUR Euronext Paris -0,68%
CEGEDIM
13,2000 EUR Euronext Paris -3,65%
DASSAULT SYSTEMES
17,0500 EUR Euronext Paris +0,74%
EUROBIO SCIENTIFIC
23,200 EUR Euronext Paris -0,43%
EUROPLASMA
0,0312 EUR Euronext Paris +129,41%
EXAIL TECHNOLOGIES
127,3000 EUR Euronext Paris +2,83%
GETLINK
19,7400 EUR Euronext Paris -0,45%
I2S
6,0000 EUR Euronext Paris -7,69%
ICADE
20,4000 EUR Euronext Paris -0,39%
IMERYS
21,2000 EUR Euronext Paris +1,05%
LARGO
1,6000 EUR Euronext Paris -8,05%
ROBERTET
879,000 EUR Euronext Paris +6,93%
SAINT-GOBAIN
74,9000 EUR Euronext Paris -0,50%
SODEXO
38,3400 EUR Euronext Paris -13,53%
VINCI
136,0500 EUR Euronext Paris -0,62%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/04/2026 à 09:28:00.

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