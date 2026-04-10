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L'Europe ouvre sans direction, l'attention est sur le Moyen-Orient
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 11:15

Un trader dans le centre financier Canary Wharf à Londres

Un trader dans le centre financier Canary Wharf à Londres

Les principales Bourses ‌européennes sont sans direction en début de séance vendredi, ​les investisseurs s'interrogeant sur la pérennité du cessez-le-feu conclu cette semaine entre les États-Unis et l'Iran et restant prudents ​face aux fragiles espoirs de pourparlers de paix entre Israël et le ​Liban.

À Paris, le CAC 40 ⁠perd 0,03% à 8.243,51 points vers 07h07 GMT. ‌A Francfort, le Dax avance de 0,05% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,06%.

L'indice ​EuroStoxx 50 est ‌en hausse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 ⁠gagne 0,13% et le Stoxx 600 progresse de 0,12%.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit jeudi disposé ⁠à ouvrir des ‌négociations directes avec Beyrouth, au lendemain d'intenses ⁠bombardements de l'armée israélienne, qui ont fait plus de ‌300 morts au Liban et ont encore ⁠fragilisé le cessez-le-feu conclu entre les Etats-Unis et ⁠l'Iran.

Washington et ‌Téhéran sont convenus mercredi d'une trêve pendant qu'ils négocient un ​éventuel terme à la ‌guerre, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines.

Rien n'indique toutefois que ​l'Iran se prépare à rouvrir le détroit d'Ormuz, de facto bloqué par Téhéran en réponse à ⁠la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février. Les dernières attaques israéliennes au Liban ont été citées comme motif.

Aux valeurs, Sodexo perd 15% après ses résultats au premier semestre et l'abaissement de ​ses perspectives.

(Mara Vilcu)

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