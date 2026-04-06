Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Image tirée d'une vidéo d'AFPTV montrant des équipes de secours sortant les corps de victimes des décombres d'un immeuble résidentiel détruit par une attaque de missile iranienne dans la ville de Haïfa, dans le nord d'Israël, le 6 avril 2026 ( AFPTV / Jorge NOVOMINSKY )

Voici les derniers événements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, au 38e jour du conflit:

. Complexes pétrochimiques iraniens frappés, dont le plus important

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé lundi que l'armée avait mené des frappes sur "le plus grand complexe pétrochimique iranien", peu après que des médias iraniens ont rapporté des explosions sur le site.

La situation est "sous contrôle" et des évaluation des dégâts en cours après le bombardement d'un site pétrochimique, a indiqué l'agence de presse gouvernementale Irna.

Un deuxième complexe pétrochimique a été visé, selon des autorités locales iraniennes.

- Les attaques près de la centrale nucléaire de bouchehr "doivent cesser", dit l'AIEA

Ce type d'attaques constituent "un danger bien réel pour la sûreté nucléaire et doivent cesser", a affirmé le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi.

"L’AIEA peut confirmer des impacts récents de frappes militaires", dont l’un "à seulement 75 mètres du périmètre du site", après la frappe américano-israélienne qui a touché samedi le secteur de la centrale, située dans le sud de l'Iran.

- Israël dit avoir tué le commandant de l'unité des opérations spéciales de la Force Qods iranienne

"Hier (dimanche), l'armée de l'air israélienne (...) a mené une frappe à Téhéran et éliminé Asghar Bagheri, commandant de l'unité des opérations spéciales (840) de la Force Qods depuis 2019", selon un communiqué de l'armée.

Auparavant, l'armée iranienne avait annoncé la mort du chef des renseignements des Gardiens de la Révolution, le commandant général Majid Khademi, tué par une frappe américano-israélienne.

- Israël: 4 morts dans la frappe iranienne de dimanche à Haïfa, nouvelles salves vers le centre

Quatre membres d'une même famille ont été retrouvés morts lundi au lendemain d'une frappe de missile iranien à Haïfa, dans le nord d'Israël, ont indiqué l'armée et les secours, au moment où de nouvelles salves de tirs visaient le centre du pays.

- Le sauvetage de l'aviateur était une possible opération américaine pour voler de l'uranium, selon Téhéran

L'Iran a estimé lundi que l'opération américaine de sauvetage d'un aviateur pourrait avoir servi de couverture pour "voler de l'uranium enrichi", arguant de "nombreuses zones d'ombre".

- Cibler des infrastructures civiles est "illégal" et "inacceptable", avertit un des chefs de l'UE

Toute frappe ciblant des infrastructures civiles, en particulier des installations énergétiques, est "illégale" et "inacceptable", a averti lundi le président du Conseil européen, Antonio Costa, dans un message sur X.

"Cela vaut pour la guerre menée par la Russie en Ukraine et cela vaut partout. La population civile iranienne est la principale victime du régime iranien. Elle serait également la principale victime d’un élargissement de la campagne militaire", a ajouté M. Costa, sans citer les Etats-Unis ni Israël dans son message appelant de nouveau à la désescalade.

- Israël annonce l'accélération de la production d'intercepteurs de missiles

Le ministère de la Défense israélien a annoncé lundi l'accélération "de façon notable" de la production des intercepteurs de missiles longue portée Arrow, selon un communiqué.

- La Corée du Sud entend contourner Ormuz

La Corée du Sud va envoyer cinq navires battant pavillon coréen au port saoudien de Yanbu pour contribuer à établir des routes d'approvisionnement en pétrole contournant le détroit d'Ormuz affecté par la guerre au Moyen-Orient, a indiqué lundi un député du parti au pouvoir.

- L'approvisionnement en gaz rétabli à Téhéran après une attaque

L'approvisionnement en gaz a été rétabli à Téhéran après avoir été interrompu dans certaines parties de la capitale après une frappe sur l'infrastructure gazière d'une université, a rapporté lundi la télévision d'Etat.

- Un troisième bateau turc a franchi le détroit d'Ormuz

Un troisième bâtiment appartenant à un armateur turc, un pétrolier à destination de la Malaisie, a franchi le détroit d'Ormuz dimanche soir, a annoncé le ministre turc des Transports Abdulkadir Uraloglu.

- L'Iran dit se préparer à imposer des conditions pour la circulation à Ormuz

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique iranienne, ont déclaré qu'ils se préparaient à mettre en place des conditions de navigation dans le détroit d'Ormuz, visant "en particulier" les Etats-Unis et Israël.

- Une frappe israélienne vise la banlieue sud de Beyrouth

La fumée d'une frappe aérienne israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, le 6 avril 2026 au Liban ( AFP / ibrahim AMRO )

Une frappe a visé la banlieue sud de Beyrouth, selon des images de l'AFPTV, après un avertissement israélien sur sept quartiers de cette région, pilonnée par l'armée israélienne depuis le début de la guerre contre le Hezbollah pro-iranien.

- Koweït: six blessés après des frappes iraniennes

Six personnes ont été blessées lundi au Koweït après des attaques de missiles et de drones iraniens, ont annoncé les autorités du pays, alors que Téhéran poursuit ses frappes contre ses voisins du Golfe.

Des personnels de santé rassemblés devant l'hôpital Imam Khomeini de Téhéran pour protester contre les attaques menées par les États-Unis et Israël contre les établissements de santé, le 6 avril 2026 ( AFP / - )

- L'Iran exécute un homme condamné pour des liens avec Israël et les Etats-Unis

L'Iran a exécuté par pendaison un homme reconnu coupable d'avoir agi pour le compte d'Israël et des Etats-Unis lors d'une vague de manifestations antigouvernementales plus tôt cette année, a annoncé le pouvoir judiciaire.

- Trump repousse à mardi son ultimatum envers l'Iran et conférence de presse lundi

Donald Trump a semblé dimanche à nouveau repousser de 24 heures son ultimatum envers l'Iran, fixé à présent à "mardi 20H00" heure de Washington (00H00 GMT mercredi), dans un court message sur sa plateforme Truth Social.

"Ouvrez le Putain de Détroit, espèce de tarés, ou vous vivrez en Enfer - VOUS ALLEZ VOIR!", avait écrit auparavant Donald Trump sur son réseau Truth Social, en ajoutant: "Gloire à Allah".

Il a annoncé une conférence de presse lundi à 13H00 (17H00 GMT).