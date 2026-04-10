Football: L'ex-PDG d'Orange Stéphane Richard nouveau président de l'OM

Stéphane Richard au MWC de Barcelone
L'ancien PDG d'Orange Stéphane Richard est le nouveau président de l'Olympique de Marseille, a annoncé vendredi Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen, dans un communiqué.
"Nous sommes honorés d'accueillir à l'Olympique de Marseille un dirigeant de l'envergure de Stéphane Richard et je suis très heureux qu'il nous rejoigne. Son attachement à Marseille et sa compréhension des enjeux du club et du football seront des atouts précieux", a déclaré Frank McCourt dans le communiqué.
"Cette nomination envoie un message clair : l'Olympique de Marseille entend pleinement occuper la place qui lui revient sur le plan sportif, dans l'ensemble de l'écosystème du football français, et en tant qu'institution emblématique en France comme à l'international."
Âgé de 64 ans, celui qui était à la tête de l'opérateur télécoms entre 2011 et 2022 va succéder à Alban Juster.
Ce dernier avait été nommé président du directoire par intérim en février dernier, à la suite du départ de Pablo Longoria. L'Espagnol, dont les conditions du départ ont été actées le 23 mars, était en poste depuis 2021 après avoir occupé les fonctions de directeur sportif pendant sept mois.
"C'est un honneur d'avoir été choisi pour présider l'Olympique de Marseille et je remercie Frank McCourt pour sa confiance. Je mesure pleinement l'exigence et la responsabilité que représente cette fonction", a pour sa part déclaré Stéphane Richard, cité dans le communiqué.
Ce dernier prendra ses fonctions à compter du 2 juillet, précise le communiqué.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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