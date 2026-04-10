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Football: L'ex-PDG d'Orange Stéphane Richard nouveau président de l'OM
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 11:22

Stéphane Richard au MWC de Barcelone

Stéphane Richard au MWC de Barcelone

L'ancien PDG d'Orange ‌Stéphane Richard est le nouveau président de l'Olympique de Marseille, ​a annoncé vendredi Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen, dans un communiqué.

"Nous sommes honorés d'accueillir à l'Olympique de Marseille ​un dirigeant de l'envergure de Stéphane Richard et je suis très heureux qu'il ​nous rejoigne. Son attachement à Marseille ⁠et sa compréhension des enjeux du club et du ‌football seront des atouts précieux", a déclaré Frank McCourt dans le communiqué.

"Cette nomination envoie un message ​clair : l'Olympique de Marseille ‌entend pleinement occuper la place qui lui ⁠revient sur le plan sportif, dans l'ensemble de l'écosystème du football français, et en tant qu'institution emblématique en France comme à ⁠l'international."

Âgé de ‌64 ans, celui qui était à la tête de ⁠l'opérateur télécoms entre 2011 et 2022 va succéder à ‌Alban Juster.

Ce dernier avait été nommé président du ⁠directoire par intérim en février dernier, à la ⁠suite du départ ‌de Pablo Longoria. L'Espagnol, dont les conditions du départ ont ​été actées le 23 mars, ‌était en poste depuis 2021 après avoir occupé les fonctions de directeur sportif ​pendant sept mois.

"C'est un honneur d'avoir été choisi pour présider l'Olympique de Marseille et je remercie Frank McCourt ⁠pour sa confiance. Je mesure pleinement l'exigence et la responsabilité que représente cette fonction", a pour sa part déclaré Stéphane Richard, cité dans le communiqué.

Ce dernier prendra ses fonctions à compter du 2 juillet, précise le communiqué.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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