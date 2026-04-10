Saint-Gobain cède sa distribution de systèmes de ventilation dans les pays nordiques

Le logo de Saint-Gobain au siège de la société à La Défense

‌Saint-Gobain a annoncé ​vendredi la signature d'un accord avec Airvance Group ​portant sur la cession ​de son ⁠activité de distribution de ‌systèmes de ventilation dans les pays ​nordiques.

Cette ‌activité exploite 62 ⁠points de vente en Suède, en Norvège ⁠et au ‌Danemark, sous les ⁠marques Bevego, Ventistål ‌et Øland ⁠AIRFORCE, et a enregistré ⁠un chiffre ‌d’affaires de 415 ​millions ‌d’euros en 2025, selon un communiqué du ​groupe français.

La transaction devrait ⁠être finalisée d’ici fin mai, a précise le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)