BAE Systems obtient 16 MUSD pour renforcer sa technologie de puces durcies aux radiations

Le groupe de défense britannique va qualifier sa technologie RH45 destinée aux missions spatiales évoluant dans des environnements fortement exposés aux radiations.

BAE Systems annonce avoir reçu 16 millions de dollars de financement au titre du Defense Production Act américain afin de démontrer et qualifier sa technologie RH45 de 45 nanomètres, conçue pour résister aux radiations.

Le contrat permet de rétablir le "RH45 ASIC Storefront", soit une plateforme de circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) fabriqués par GlobalFoundries à Malta, dans l'Etat de New York, avec sa technologie silicium sur isolant (SOI) de 45 nanomètres.

Ces composants sont destinés aux missions spatiales militaires, civiles et commerciales, notamment dans l'exploration planétaire, les communications, la surveillance et la météorologie.

La technologie RH45 doit également être intégrée à des ordinateurs monocartes (SBC), dont l'Endura de BAE Systems, avec des capacités de traitement, d'entrées-sorties accélérées et des fonctions de sécurité avancées.

En milieu d'après-midi, le titre progressait de 0,8% à Londres, autour de 2 022 pence.