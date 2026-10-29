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Ayvens-Le résultat net passe dans le négatif au T3 avec les prix du pétrole
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 07:51

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Ayvens AYV.PA a publié jeudi un résultat net des ventes de véhicules d'occasion négatif au troisième trimestre, le groupe citant une normalisation concernant les véhicules à moteur à combustion interne (ICE), ainsi que les effets des prix élevés du pétrole sur la demande.

L'entreprise française de location de véhicules a rapporté une perte nette des ventes de véhicules d'occasion de 21 millions d'euros, contre un gain de 75 milions à la même période l'année dernière.

"L'accent que nous avons mis sur la rentabilité de nos activités et la réduction des coûts a contribué à atténuer la baisse du résultat des ventes de véhicules d'occasion, aggravée par l'impact de la hausse des prix du pétrole", a déclaré Philippe de Rovira, directeur général, cité dans un communiqué de l'entreprise.

Le volume total des ventes de voitures sur la période a reculé à 127.000 unités, contre 140.000 unités l'année précédente, en raison du nombre de véhicules neufs livrés en 2022 et 2023 dans un contexte de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, selon le communiqué d'Ayvens.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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3 commentaires

  • 08:48

    Il y a actuellement un regard négatif sur cette Ste. Pour enfoncer le clou on choisit habillement ce qui va dans ce sens quitte à déformer la réalité.

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