Axogen en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action du fabricant de dispositifs chirurgicaux Axogen AXGN.O progresse de 9,9 % à 43,44 $ avant l'ouverture du marché

** AXGN affiche un chiffre d'affaires de 61,5 millions de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 57,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

* La société table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires d'au moins 20 % en 2026, soit 270 millions de dollars, contre une prévision antérieure de 18 % ou 265,7 millions de dollars

** Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires annuel de 266,2 millions de dollars

** Au 31 mars, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à restrictions et les placements s'élevaient à 103,6 millions de dollars, contre 45,5 millions de dollars au 31 décembre 2025 - AXGN

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 20,4 % depuis le début de l'année