Axa : les prix de souscription de l'opération d'actionnariat salarié 2026 dévoilés

Axa annonce que les prix de souscription des actions à émettre dans le cadre de l'opération d'actionnariat salarié 2026 (Shareplan 2026) ont été arrêtés ce jour par son directeur général.

Ces prix de souscription sont basés sur un prix de référence de 42,31 euros, égal à la moyenne arithmétique des prix moyens pondérés des actions Axa échangées pour un jour de bourse donné (VWAP, volume-weighted average prices), sur une période de 20 jours de bourse entre le 2 octobre 2026 (inclus) et le 29 octobre 2026 (inclus).

Dans le cadre de l'offre classique, le prix de souscription est égal à 80% du prix de référence, soit 33,86 EUR.

Dans le cadre de l'offre garantie plus, le prix de souscription est égal à 93,95% du prix de référence, soit 39,75 EUR.