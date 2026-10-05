Avis d'analystes US : Danaher Corporation, Illumina, Reliance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Danaher Corporation, Illumina et Reliance.
POINTS FORTS
* Danaher Corporation DHR.N : RBC relève son objectif de cours de 215 à 250 dollars
* EOG Resources, Inc. EOG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $
* Illumina Inc ILMN.O : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 310 $
* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 418 $ à 421 $
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 186 $ à 195 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Advanced Micro Devices AMD.O : Stifel relève son objectif de cours de 635 $ à 700 $
* Aecom ACM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $
* Agco Corporation AGCO.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 135 $ à 146 $
* Air Products and Chemicals, Inc. APD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 336 $ à 305 $
* Albemarle Corp ALB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 175 $ à 150 $
* Align Technology, Inc. ALGN.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 220 $ à 155 $
* Align Technology, Inc. ALGN.O : Evercore ISI abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Allstate Corp ALL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 240 $ à 215 $
* Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $
* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $
* American Express AXP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 364 $ à 342 $
* Amrize AG AMRZ.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 48 $ à 35 $
* Amrize Ltd. AMRZ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 40 $
* Antero Resources Corporation AR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 52 $ à 46 $
* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 171 $ à 158 $
* Ashland Inc. ASH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 83 $ à 80 $
* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $
* Atlantic Union Bankshares Corporation AUB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $
* Atlas Energy Solutions Inc. AESI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $
* Axalta Coating Systems Ltd. AXTA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 39 $ à 36 $
* Ball Corp BALL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 66 $ à 63 $
* Banc of California, Inc. BANC.N : Barclays relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 172 $ à 160 $
* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 60 $ à 54 $
* BP BP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $
* Bright Horizons Family Solutions Inc. BFAM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 93 $ à 83 $
* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché
»
* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 73 $ à 59 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 225 $ à 198 $
* Cabot Corp CBT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 92 $ à 86 $
* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Oppenheimer lance sa couverture avec un objectif de cours de 15 dollars
* Capital One Financial COF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 240 $ à 237 $
* Caretrust Reit, Inc. CTRE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $
* Caretrust Reit, Inc. CTRE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $
* Carlyle Group Inc CG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 48 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 1 225 $ à 1 100 $
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : TD Cowen relève son objectif de cours de 315 $ à 334 $
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »
* Celanese Corp CE.N : BMO relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 175 $ à 179 $
* Church & Dwight Co., Inc. CHD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
* CME Group Inc. CME.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 292 $ à 300 $
* CME Group Inc. CME.O : UBS relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $
* Cognex Corporation CGNX.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $
* Colgate-Palmolive Company CL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $
* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $
* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 66 $ à 63 $
* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 63 $ à 60 $
* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $
* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 170 $ à 140 $
* Corning Incorporated GLW.N : UBS relève son objectif de cours de 196 $ à 201 $
* Corteva, Inc. CTVA.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 95 $ à 17 $
* Coursera, Inc. COUR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6 $
* Covista Inc. CVSA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 148 $ à 145 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 123 $ à 116 $
* CSX Corporation CSX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 57 $
* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 185 $ à 178 $
* Cummins CMI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 894 $ à 779 $
* Customers Bancorp, Inc. CUBI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 94 $ à 91 $
* Danaher Corporation DHR.N : RBC relève son objectif de cours de 215 $ à 250 $
* Disney DIS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 120 $ à 119 $
* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $
* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $
* DTE Energy Company DTE.N : BMO relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $
* Dupont De Nemours, Inc. DD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 178 $ à 172 $
* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 196 $ à 188 $
* Eastern Bankshares Inc EBC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $
* Eastern Bankshares, Inc. EBC.O : Barclays relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 92 $ à 77 $
* Ecolab Inc. ECL.N : UBS relève son objectif de cours de 342 $ à 344 $
* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $
* Element Solutions Inc ESI.N : UBS relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $
* Enovis Corporation ENOV.N : UBS abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $
* Enterprise Products Partners L.P. EPD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $
* EOG Resources, Inc. EOG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $
* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »
* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 55 dollars
* Expand Energy Corporation EXE.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 160 $ à 127 $
* Expand Energy Corporation EXE.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 147 $ à 141 $
* Expand Energy Corporation EXE.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 121 $ à 120 $
* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 214 $
* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 950 $ à 800 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 134 $ à 126 $
* FedEx FDX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 399 $
* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 149 $
* Fidelity National Financial FNF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 54 $ à 47 $
* First American Financial FAF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 83 $ à 79 $
* First Hawaiian, Inc. FHB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 31 $ à 28 $
* First Horizon Corporation FHN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $
* First Interstate Bancsystem, Inc. FIBK.O : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $
* First Merchants Corporation FRME.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 46 $
* Flagstar Bank Na FLG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $
* Flagstar Bank, N.A. FLG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* FMC Corp FMC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Forbright Inc. FRBT.O : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* Fortive Corporation FTV.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 68 $ à 63 $
* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 66 $ à 84 $
* Freshpet, Inc. FRPT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 82 $ à 77 $
* Gartner, Inc. IT.N : UBS relève son objectif de cours de 196 $ à 208 $
* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 185 $ à 182 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 13 $ à 9 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9,50 $
* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $
* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »
* HF Sinclair Corporation DINO.N : UBS relève son objectif de cours de 126 $ à 133 $
* Hub Group, Inc. HUBG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 46 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $
* Huntsman Corp HUN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 308 $ à 297 $
* Illumina Inc ILMN.O : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 310 $
* Incyte INCY.O : Stifel relève son objectif de cours de 145 $ à 157 $
* Ingredion Inc INGR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 108 $ à 104 $
* Integra Lifesciences Holdings Corporation IART.O : BMO abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $
* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 177 $ à 166 $
* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »
* International Paper Co IP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 47 $
* International Paper Co IP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 47 $ à 35 $
* International Seaways, Inc. INSW.N : B. Riley relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $
* Itg Inc ITG.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $
* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 313 $ à 287 $
* Jacobs Solutions Inc J.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 161 $ à 160 $
* KB Home KBH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 65 $ à 54 $
* Kimberly-Clark Corporation KMB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4 $
* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 62 $ à 54 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 84 $ à 68 $
* Kodiak Gas Services, Inc. KGS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $
* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 44 $
* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $
* Lam Research Corp LRCX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 367,00 $ à 385,00 $
* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 57 $ à 54 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 204 $ à 181 $
* Lennox International Inc. LII.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 390 $
* Live Oak Bancshares, Inc. LOB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 49 $ à 44 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Stifel relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 232 $
* Lumexa Imaging Holdings, Inc. LMRI.O : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Lumexa Imaging Holdings, Inc. LMRI.O : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de 18 $
* LXP Industrial Trust LXP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 65 $ à 61,2 $
* Lyft, Inc. LYFT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $
* Maplebear, Inc. CART.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $
* Maravai Lifesciences Holdings Inc MRVI.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Maravai Lifesciences Holdings Inc MRVI.O : TD Cowen lance sa couverture avec un objectif de cours de 9 $
* Marinemax Inc HZO.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; relève son objectif de cours de 41 $ à
53 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 730 $ à 625 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 585 $ à 579 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : HSBC relève son objectif de cours de 325 $ à 450 $
* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420 $ à 320 $
* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 428 $ à 380 $
* McCormick & Co. MKC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 47 $
* McDonald's Corporation MCD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 300 $ à 270 $
* Merchants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 64 $ à 63 $
* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $
* Metlife, Inc. MET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Mgic Investment MTG.N : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $
* Mgp Ingredients, Inc. MGPI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $
* Microsoft MSFT.O : Melius Research passe à la recommandation « Acheter » et relève son objectif de cours de 465 $ à 665 $
* Microsoft MSFT.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 510 $ à 615 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $
* Mondelez International, Inc. MDLZ.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $
* Morgan Stanley MS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 260 $ à 236 $
* Mosaic Co MOS.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de
cours de 27 $ à 25 $
* National Healthcare Properties, Inc. NHP.O : BMO relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $
* Navient Corp. NAVI.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Netgear, Inc. NTGR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $
* Nike, Inc. NKE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 48 $ à 37 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 338 $ à 318 $
* Northern Trust Corporation NTRS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 182 $ à 186 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $
* Nucor Corporation NUE.N : KeyBanc abaisse son objectif de cours de 288 $ à 286 $
* O-I Glass, Inc. OI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 11 $ à 6 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 250 $ à 232 $
* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $
* Olin Corp OLN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $
* Onsemi ON.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »
* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 26 $
* Oshkosh Corp OSK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 196 $ à 174 $
* Paccar Inc PCAR.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 139 $ à 125 $
* Packaging Corp of America PKG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 254 $ à 253 $
* Packaging Corp of America PKG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 292 $ à 289 $
* Pepsico, Inc. PEP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $
* Phillips Edison & Company, Inc. PECO.O : BMO abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $
* Phillips Edison & Company, Inc. PECO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $
* Phoenix Education Partners, Inc. PXED.N : BMO abaisse son objectif de cours de 36 $ à 33 $
* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 119 $ à 115 $
* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 109 $
* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 101 $ à 99 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Plug Power Inc. PLUG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2,20 $
* Popular, Inc. BPOP.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $
* Post Holdings, Inc. POST.N : Wells Fargo abaisse son cours cible de 86 $ à 79 $
* Power Integrations, Inc. POWI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 80 $ à 72 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 125 $ à 116 $
* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : Barclays relève son objectif de cours de 68 $ à 70 $
* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 84 $ à 78 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 976 $ à 945 $
* Radian Group RDN.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
* Range Resources Corporation RRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $
* Range Resources Corporation RRC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $
* Raymond James Financial, Inc. RJF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 179 $ à 185 $
* Regenxbio Inc. RGNX.O : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:
22,00 $
* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 418 $ à 421 $
* Renasant Corp RNST.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 49 $ à 46 $
* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Leerink Partners reprend sa couverture avec une note « surperformer »
* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Leerink Partners réitère sa recommandation avec un objectif de cours de 288 $
* Rocket Companies RKT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* RPM International Inc. RPM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $
* Ryder System, Inc. R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 296 $ à 298 $
* Ryder System, Inc. R.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Sable Offshore Corp. SOC.N : William Blair lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 490 $ à 463 $
* Sailpoint, Inc. SAIL.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* Samsara Inc. IOT.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 50 $
* Schneider National, Inc. SNDR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* Semtech Corporation SMTC.O : Stifel relève son objectif de cours de 188 $ à 220 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 390 $ à 363 $
* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 78 $ à 63 $
* Si-Bone, Inc. SIBN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $
* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $
* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 47 $ à 38 $
* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 38 $ à 37 $
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 80 $ à 76 $
* Sonoco Products Company SON.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $
* Sonoco Products Company SON.N : UBS abaisse son objectif de cours de 61 $ à 51 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120 $ à 116 $
* Southstate Bank Corporation SSB.N : Barclays relève son objectif de cours de 118 $ à 120 $
* Southwest Gas Holdings, Inc. SWX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 107 $ à 106 $
* Spectrum Brands Holdings, Inc. SPB.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 301 $ à 266 $
* SSR Mining Inc. SSRM.O : CIBC relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $
* Stagwell Inc. STGW.O : Goldman Sachs initie la couverture du titre avec une recommandation « Achat » contre « Neutre »
* State Street Corporation STT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 210 $ à 212 $
* Strategic Education, Inc. STRA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Stride Inc LRN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 93 $ à 90 $
* Synchrony Financial SYF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 87 $ à 81 $
* Terex Corporation TEX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 96 $ à 85 $
* Tesla Inc TSLA.O : HSBC relève son objectif de cours de 125 $ à 157 $
* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 106 $ à 100 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Evercore ISI relève sa recommandation de « en ligne » à « surperformer »
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 235 $ à 220 $
* TFI International Inc. TFII.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 175 $ à 158 $
* The Chemours Company CC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $
* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* The Coca-Cola Company KO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $
* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève son objectif de cours de 97 $ à 108 $
* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* Estée Lauder Companies Inc. EL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 95 $
* The Hershey Company HSY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 190 $ à 170 $
* The Kraft Heinz Company KHC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $
* The Progressive Corporation PGR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 241 $ à 250 $
* Scotts Miracle-Gro Company SMG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 77 $ à 60 $
* Vita Coco Company, Inc. COCO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 65 $
* Tronox Holdings Plc TROX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7 $
* Tronox Holdings Plc TROX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4,50 $
* Truist Financial Corporation TFC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* U.S. Bancorp USB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 66 $ à 64 $
* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 89 $ à 92 $
* Udr, Inc. UDR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $
* UMB Financial Corporation UMBF.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 166 $ à 152 $
* Union Pacific Corporation UNP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 334 $ à 322 $
* United Rentals, Inc. URI.N : Truist Securities abaisse son cours-cible de 1 466 $ à 1 395 $
* Uranium Energy Corp. UEC.A : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Veralto Corp VLTO.N : UBS relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 329
dollars
* Viatris Inc. VTRS.O : UBS relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $
* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 61 $ à 84 $
* Virtu Financial Inc. VIRT.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Vistra Corp. VST.N : BMO abaisse son objectif de cours de 231 $ à 210 $
* Vistra Corp. VST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 189 $ à 170 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 360 $ à 320 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 254 $ à 249 $
* Vylor Inc. VYLR.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; cours-cible
* Vylor Inc. VYLR.N : Morgan Stanley lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours à 85 $
* Watsco, Inc. WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 365 $ à 335 $
* Wells Fargo & Co WFC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $
* Wells Fargo & Co. WFC.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Wells Fargo WFC.N : Morgan Stanley passe de « neutral » à « surpondérer »
* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 39 $ à 33 $
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 88 $ à 93 $
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Westlake Corp WLK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 82 $ à 81 $
* Westlake Corp WLK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 98 $ à 86 $
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 192 $ à 190 $
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 186 $ à 195 $
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 183 $ à 173 $
* Wsfs Financial Corporation WSFS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 92 $ à 89 $
* XPO, Inc. XPO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 214 $ à 205 $
* Xylem Inc XYL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 138 $ à 112 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 355 $ à 378 $
* Zentalis Pharmaceuticals, Inc. ZNTL.O : Leerink Partners attribue la note « surperformer » (contre « en ligne avec le marché
»)
* Zentalis Pharmaceuticals, Inc. ZNTL.O : Leerink Partners attribue un objectif de cours de 8 $ contre 4 $
* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 40 $
* Zions Bancorporation, National Association ZION.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 73 $ à 69 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $
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