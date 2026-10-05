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Avis d'analystes US : Danaher Corporation, Illumina, Reliance
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 16:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Danaher Corporation, Illumina et Reliance.

POINTS FORTS

* Danaher Corporation DHR.N : RBC relève son objectif de cours de 215 à 250 dollars

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Illumina Inc ILMN.O : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 310 $

* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 418 $ à 421 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 186 $ à 195 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Stifel relève son objectif de cours de 635 $ à 700 $

* Aecom ACM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Agco Corporation AGCO.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 135 $ à 146 $

* Air Products and Chemicals, Inc. APD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 336 $ à 305 $

* Albemarle Corp ALB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 175 $ à 150 $

* Align Technology, Inc. ALGN.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 220 $ à 155 $

* Align Technology, Inc. ALGN.O : Evercore ISI abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Allstate Corp ALL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 240 $ à 215 $

* Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* American Express AXP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 364 $ à 342 $

* Amrize AG AMRZ.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 48 $ à 35 $

* Amrize Ltd. AMRZ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 40 $

* Antero Resources Corporation AR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 52 $ à 46 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 171 $ à 158 $

* Ashland Inc. ASH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 83 $ à 80 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Atlantic Union Bankshares Corporation AUB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $

* Atlas Energy Solutions Inc. AESI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Axalta Coating Systems Ltd. AXTA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 39 $ à 36 $

* Ball Corp BALL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 66 $ à 63 $

* Banc of California, Inc. BANC.N : Barclays relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 172 $ à 160 $

* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 60 $ à 54 $

* BP BP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc. BFAM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 93 $ à 83 $

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché

»

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 73 $ à 59 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 225 $ à 198 $

* Cabot Corp CBT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 92 $ à 86 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Oppenheimer lance sa couverture avec un objectif de cours de 15 dollars

* Capital One Financial COF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 240 $ à 237 $

* Caretrust Reit, Inc. CTRE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $

* Caretrust Reit, Inc. CTRE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $

* Carlyle Group Inc CG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 48 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 1 225 $ à 1 100 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : TD Cowen relève son objectif de cours de 315 $ à 334 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »

* Celanese Corp CE.N : BMO relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 175 $ à 179 $

* Church & Dwight Co., Inc. CHD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* CME Group Inc. CME.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 292 $ à 300 $

* CME Group Inc. CME.O : UBS relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Cognex Corporation CGNX.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 66 $ à 63 $

* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 63 $ à 60 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 170 $ à 140 $

* Corning Incorporated GLW.N : UBS relève son objectif de cours de 196 $ à 201 $

* Corteva, Inc. CTVA.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 95 $ à 17 $

* Coursera, Inc. COUR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6 $

* Covista Inc. CVSA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 148 $ à 145 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 123 $ à 116 $

* CSX Corporation CSX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 57 $

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 185 $ à 178 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 894 $ à 779 $

* Customers Bancorp, Inc. CUBI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 94 $ à 91 $

* Danaher Corporation DHR.N : RBC relève son objectif de cours de 215 $ à 250 $

* Disney DIS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 120 $ à 119 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* DTE Energy Company DTE.N : BMO relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $

* Dupont De Nemours, Inc. DD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 178 $ à 172 $

* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 196 $ à 188 $

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $

* Eastern Bankshares, Inc. EBC.O : Barclays relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 92 $ à 77 $

* Ecolab Inc. ECL.N : UBS relève son objectif de cours de 342 $ à 344 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Element Solutions Inc ESI.N : UBS relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Enovis Corporation ENOV.N : UBS abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $

* Enterprise Products Partners L.P. EPD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 55 dollars

* Expand Energy Corporation EXE.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 160 $ à 127 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 147 $ à 141 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 121 $ à 120 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 214 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 950 $ à 800 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 134 $ à 126 $

* FedEx FDX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 399 $

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 149 $

* Fidelity National Financial FNF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 54 $ à 47 $

* First American Financial FAF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 83 $ à 79 $

* First Hawaiian, Inc. FHB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 31 $ à 28 $

* First Horizon Corporation FHN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* First Interstate Bancsystem, Inc. FIBK.O : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $

* First Merchants Corporation FRME.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 46 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Flagstar Bank, N.A. FLG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* FMC Corp FMC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Forbright Inc. FRBT.O : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Fortive Corporation FTV.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 68 $ à 63 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 66 $ à 84 $

* Freshpet, Inc. FRPT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 82 $ à 77 $

* Gartner, Inc. IT.N : UBS relève son objectif de cours de 196 $ à 208 $

* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 185 $ à 182 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 13 $ à 9 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9,50 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $

* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* HF Sinclair Corporation DINO.N : UBS relève son objectif de cours de 126 $ à 133 $

* Hub Group, Inc. HUBG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 46 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Huntsman Corp HUN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 308 $ à 297 $

* Illumina Inc ILMN.O : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 310 $

* Incyte INCY.O : Stifel relève son objectif de cours de 145 $ à 157 $

* Ingredion Inc INGR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 108 $ à 104 $

* Integra Lifesciences Holdings Corporation IART.O : BMO abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 177 $ à 166 $

* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* International Paper Co IP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 47 $

* International Paper Co IP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 47 $ à 35 $

* International Seaways, Inc. INSW.N : B. Riley relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Itg Inc ITG.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 313 $ à 287 $

* Jacobs Solutions Inc J.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 161 $ à 160 $

* KB Home KBH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 65 $ à 54 $

* Kimberly-Clark Corporation KMB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4 $

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 62 $ à 54 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 84 $ à 68 $

* Kodiak Gas Services, Inc. KGS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $

* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 44 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Lam Research Corp LRCX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 367,00 $ à 385,00 $

* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 57 $ à 54 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 204 $ à 181 $

* Lennox International Inc. LII.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 390 $

* Live Oak Bancshares, Inc. LOB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 49 $ à 44 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Stifel relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 232 $

* Lumexa Imaging Holdings, Inc. LMRI.O : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Lumexa Imaging Holdings, Inc. LMRI.O : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de 18 $

* LXP Industrial Trust LXP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 65 $ à 61,2 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Maplebear, Inc. CART.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Maravai Lifesciences Holdings Inc MRVI.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Maravai Lifesciences Holdings Inc MRVI.O : TD Cowen lance sa couverture avec un objectif de cours de 9 $

* Marinemax Inc HZO.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; relève son objectif de cours de 41 $ à

53 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 730 $ à 625 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 585 $ à 579 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : HSBC relève son objectif de cours de 325 $ à 450 $

* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420 $ à 320 $

* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 428 $ à 380 $

* McCormick & Co. MKC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 47 $

* McDonald's Corporation MCD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 300 $ à 270 $

* Merchants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 64 $ à 63 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $

* Metlife, Inc. MET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Mgic Investment MTG.N : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Mgp Ingredients, Inc. MGPI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Microsoft MSFT.O : Melius Research passe à la recommandation « Acheter » et relève son objectif de cours de 465 $ à 665 $

* Microsoft MSFT.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 510 $ à 615 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Mondelez International, Inc. MDLZ.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $

* Morgan Stanley MS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 260 $ à 236 $

* Mosaic Co MOS.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de

cours de 27 $ à 25 $

* National Healthcare Properties, Inc. NHP.O : BMO relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Navient Corp. NAVI.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Netgear, Inc. NTGR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* Nike, Inc. NKE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 48 $ à 37 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 338 $ à 318 $

* Northern Trust Corporation NTRS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 182 $ à 186 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Nucor Corporation NUE.N : KeyBanc abaisse son objectif de cours de 288 $ à 286 $

* O-I Glass, Inc. OI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 11 $ à 6 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 250 $ à 232 $

* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $

* Olin Corp OLN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Onsemi ON.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 26 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 196 $ à 174 $

* Paccar Inc PCAR.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 139 $ à 125 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 254 $ à 253 $

* Packaging Corp of America PKG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 292 $ à 289 $

* Pepsico, Inc. PEP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $

* Phillips Edison & Company, Inc. PECO.O : BMO abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Phillips Edison & Company, Inc. PECO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $

* Phoenix Education Partners, Inc. PXED.N : BMO abaisse son objectif de cours de 36 $ à 33 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 119 $ à 115 $

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 109 $

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 101 $ à 99 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Plug Power Inc. PLUG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2,20 $

* Popular, Inc. BPOP.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

* Post Holdings, Inc. POST.N : Wells Fargo abaisse son cours cible de 86 $ à 79 $

* Power Integrations, Inc. POWI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 80 $ à 72 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 125 $ à 116 $

* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : Barclays relève son objectif de cours de 68 $ à 70 $

* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 84 $ à 78 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 976 $ à 945 $

* Radian Group RDN.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Raymond James Financial, Inc. RJF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 179 $ à 185 $

* Regenxbio Inc. RGNX.O : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:

22,00 $

* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 418 $ à 421 $

* Renasant Corp RNST.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 49 $ à 46 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Leerink Partners reprend sa couverture avec une note « surperformer »

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Leerink Partners réitère sa recommandation avec un objectif de cours de 288 $

* Rocket Companies RKT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* RPM International Inc. RPM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Ryder System, Inc. R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 296 $ à 298 $

* Ryder System, Inc. R.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Sable Offshore Corp. SOC.N : William Blair lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 490 $ à 463 $

* Sailpoint, Inc. SAIL.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Samsara Inc. IOT.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 50 $

* Schneider National, Inc. SNDR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Semtech Corporation SMTC.O : Stifel relève son objectif de cours de 188 $ à 220 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 390 $ à 363 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 78 $ à 63 $

* Si-Bone, Inc. SIBN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 47 $ à 38 $

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 38 $ à 37 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 80 $ à 76 $

* Sonoco Products Company SON.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* Sonoco Products Company SON.N : UBS abaisse son objectif de cours de 61 $ à 51 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120 $ à 116 $

* Southstate Bank Corporation SSB.N : Barclays relève son objectif de cours de 118 $ à 120 $

* Southwest Gas Holdings, Inc. SWX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 107 $ à 106 $

* Spectrum Brands Holdings, Inc. SPB.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 301 $ à 266 $

* SSR Mining Inc. SSRM.O : CIBC relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Stagwell Inc. STGW.O : Goldman Sachs initie la couverture du titre avec une recommandation « Achat » contre « Neutre »

* State Street Corporation STT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 210 $ à 212 $

* Strategic Education, Inc. STRA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Stride Inc LRN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 93 $ à 90 $

* Synchrony Financial SYF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 87 $ à 81 $

* Terex Corporation TEX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 96 $ à 85 $

* Tesla Inc TSLA.O : HSBC relève son objectif de cours de 125 $ à 157 $

* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 106 $ à 100 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Evercore ISI relève sa recommandation de « en ligne » à « surperformer »

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 235 $ à 220 $

* TFI International Inc. TFII.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 175 $ à 158 $

* The Chemours Company CC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* The Coca-Cola Company KO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève son objectif de cours de 97 $ à 108 $

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Estée Lauder Companies Inc. EL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 95 $

* The Hershey Company HSY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 190 $ à 170 $

* The Kraft Heinz Company KHC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $

* The Progressive Corporation PGR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 241 $ à 250 $

* Scotts Miracle-Gro Company SMG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 77 $ à 60 $

* Vita Coco Company, Inc. COCO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 65 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4,50 $

* Truist Financial Corporation TFC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* U.S. Bancorp USB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 66 $ à 64 $

* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 89 $ à 92 $

* Udr, Inc. UDR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 166 $ à 152 $

* Union Pacific Corporation UNP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 334 $ à 322 $

* United Rentals, Inc. URI.N : Truist Securities abaisse son cours-cible de 1 466 $ à 1 395 $

* Uranium Energy Corp. UEC.A : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Veralto Corp VLTO.N : UBS relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 329

dollars

* Viatris Inc. VTRS.O : UBS relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 61 $ à 84 $

* Virtu Financial Inc. VIRT.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Vistra Corp. VST.N : BMO abaisse son objectif de cours de 231 $ à 210 $

* Vistra Corp. VST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 189 $ à 170 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 360 $ à 320 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 254 $ à 249 $

* Vylor Inc. VYLR.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; cours-cible

* Vylor Inc. VYLR.N : Morgan Stanley lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours à 85 $

* Watsco, Inc. WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 365 $ à 335 $

* Wells Fargo & Co WFC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $

* Wells Fargo & Co. WFC.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Wells Fargo WFC.N : Morgan Stanley passe de « neutral » à « surpondérer »

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 39 $ à 33 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 88 $ à 93 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Westlake Corp WLK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 82 $ à 81 $

* Westlake Corp WLK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 98 $ à 86 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 192 $ à 190 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 186 $ à 195 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 183 $ à 173 $

* Wsfs Financial Corporation WSFS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 92 $ à 89 $

* XPO, Inc. XPO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 214 $ à 205 $

* Xylem Inc XYL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 138 $ à 112 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 355 $ à 378 $

* Zentalis Pharmaceuticals, Inc. ZNTL.O : Leerink Partners attribue la note « surperformer » (contre « en ligne avec le marché

»)

* Zentalis Pharmaceuticals, Inc. ZNTL.O : Leerink Partners attribue un objectif de cours de 8 $ contre 4 $

* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 40 $

* Zions Bancorporation, National Association ZION.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 73 $ à 69 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

1ST INTST BANC RG-A
35,6200 USD NASDAQ -1,06%
AECOM
59,775 USD NYSE +0,19%
AGCO
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AIR PROD&CHEMICA
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ALBEMARLE
104,340 USD NYSE -0,25%
ALIGN TECHNOLOGY
140,6500 USD NASDAQ -2,15%
ALLSTATE
224,685 USD NYSE +0,42%
ALPHA & OMEGA
29,0000 USD NASDAQ -4,10%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
631,7500 USD NASDAQ -0,34%
AMERICAN EXPRESS
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ANTERO RESOURCES
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ARCBEST
131,1400 USD NASDAQ -1,11%
ASHLAND
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ASSD BANC-CORP
29,020 USD NYSE +0,03%
ATLANTIC UNION
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ATLAS ENER
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AXALTA COAT SYST
32,720 USD NYSE +1,63%
BALL
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BANC OF CALIFORNIA
17,550 USD NYSE -1,10%
BANK OZK
46,5900 USD NASDAQ -0,25%
BOSTON SCIENTIFIC
42,400 USD NYSE -0,47%
BP SP ADR
44,630 USD NYSE -0,36%
BRIGHT HORIZONS
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BRISTOL-MYERSSQU
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C.H.ROBINSON WLD
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CABOT CORP
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CAMP4 THERAP
4,0100 USD NASDAQ +0,25%
CAPITAL ONE FINL
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CARETRUST-REIT
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CATERPILLAR
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CELANESE
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CHEMOURS
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CHORD ENERGY
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CHURCH & DWIGHT
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CLOROX CO.
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CME GROUP RG-A
270,0300 USD NASDAQ +2,62%
COCA-COLA CO
86,505 USD NYSE +0,97%
COGNEX
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COLGATE-PALMOLIV
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COLUMBIA BANKING SYS.
28,8400 USD NASDAQ -0,28%
COMMERCE BANCSHA
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COMMVAULT SYSTEM
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CONSTELLATION BRD-A
113,315 USD NYSE +0,39%
CORNING INC
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CORTEVA
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COURSERA
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CROWN HOLDINGS
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CSX
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CULLEN/FROST BAN
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CUMMINS
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CUSTOMERS BANC
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DANAHER
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DOMINO'S PIZZA
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DOORDASH RG-A
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DTE ENERGY
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DUPONT DE NEMOURS
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INTRNTNL SEAWAYS
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ITG RG-A
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KIMBERLY-CLARK
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KNGHT-SWFT RG-A
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KODIAK GAS SER
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KYMERA THERAP
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LAMB WST HLDG-WI
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LUMENTUM HLDNGS
1 091,6700 USD NASDAQ +0,58%
LUMEXA
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MARINEMAX
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485,540 USD NYSE +0,62%
MARVELL TECH
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MASTEC
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MCCORMIC NON VTG
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MCDONALD'S
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MERCHANTS BANCRP
49,7200 USD NASDAQ -0,46%
MERCK
139,540 USD NYSE -3,31%
METLIFE
96,880 USD NYSE +2,61%
MGIC INVESTMENT
27,118 USD NYSE +0,64%
MGP INGREDIENTS
12,7700 USD NASDAQ -0,16%
MICROSOFT
525,1800 USD NASDAQ +1,48%
MOLSON COORS RG-B
36,520 USD NYSE -0,90%
MONDELEZ INTL RG-A
58,4900 USD NASDAQ +0,52%
MONSTER BEVERAGE
43,5100 USD NASDAQ +1,33%
MORGAN STANLEY
190,200 USD NYSE -0,06%
MOSAIC
21,285 USD NYSE +0,97%
NATIONAL HEAL RG-A
15,8700 USD NASDAQ -1,37%
NAVIENT
9,0400 USD NASDAQ -1,63%
NETGEAR
22,9400 USD NASDAQ -2,63%
NIKE
33,960 USD NYSE +0,19%
NORFOLK SOUTHERN
316,240 USD NYSE -0,32%
NORTHERN TRUST
170,6700 USD NASDAQ -0,43%
NORW CRS LINE
14,870 USD NYSE -1,78%
NUCOR
251,570 USD NYSE +4,71%
O-I GLASS
5,570 USD NYSE -0,45%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
OLD DOMINION FRE
179,3700 USD NASDAQ -0,62%
OLD NATL BANCORP
24,8600 USD NASDAQ -0,40%
OLIN
16,280 USD NYSE +2,45%
ON SEMICONDUCTOR
85,9300 USD NASDAQ +1,23%
ORIC PHARMA
12,4900 USD NASDAQ +2,34%
OSHKOSH
132,725 USD NYSE -0,88%
PACCAR
109,3600 USD NASDAQ -0,29%
PACKAGING CORP A
229,340 USD NYSE +0,29%
PEPSICO
125,6500 USD NASDAQ -0,19%
PHLS EDISON REIT
37,3600 USD NASDAQ -1,06%
PINNACLE WEST CA
95,960 USD NYSE +0,04%
PLANET FITNESS RG-A
42,090 USD NYSE -0,75%
PLUG POWER
1,8900 USD NASDAQ -0,53%
POPULAR
158,8200 USD NASDAQ +0,43%
POST HOLDINGS
72,680 USD NYSE +0,14%
POWER INTEGRATIO
54,3600 USD NASDAQ -0,18%
PPG INDUSTRIES
105,260 USD NYSE +0,08%
PROGRESSIVE (OHI
212,610 USD NYSE +1,14%
PROSPERITY BANCS
67,220 USD NYSE -0,25%
Pétrole Brent
100,27 USD Ice Europ -2,65%
Pétrole WTI
89,37 USD Ice Europ -1,60%
QUANTA SERVICES
683,490 USD NYSE +1,01%
RADIAN GROUP
33,501 USD NYSE +2,92%
RANGE RESOURCES
38,680 USD NYSE +1,19%
RAYMOND J FINANC
160,790 USD NYSE +1,61%
REGENXBIO
7,7600 USD NASDAQ +4,44%
RELIANCE
408,065 USD NYSE +1,88%
RENASANT
39,640 USD NYSE -0,78%
REVOLUTION MEDIC
207,6800 USD NASDAQ +0,50%
ROCKET COS RG-A
11,675 USD NYSE -0,26%
RYDER SYSTEM
235,960 USD NYSE -0,56%
SAIA
346,1400 USD NASDAQ -1,42%
SAILPOINT
20,2900 USD NASDAQ -0,69%
SAMSARA RG-A
42,400 USD NYSE +3,14%
SCHNDR NATINAL-B
32,350 USD NYSE -1,58%
SCOTTS MIRACLE-A-
49,120 USD NYSE +0,20%
SEMTECH
192,8300 USD NASDAQ -1,05%
SHERWIN-WILLIAMS
318,570 USD NYSE -0,31%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
37,570 USD NYSE +3,87%
SI-BONE
19,8100 USD NASDAQ +9,57%
SILGAN HLDGS
35,000 USD NYSE +0,43%
SOLSTICE ADVA
58,0600 USD NASDAQ +0,62%
SONOCO PRODUCTS
48,220 USD NYSE -1,09%
SOUTHWEST HLDGS
82,790 USD NYSE +0,15%
SPECTR BRN HLDG
76,030 USD NYSE -2,91%
SPX TECHNOLOGIES
176,960 USD NYSE +2,12%
SSR MINING
33,9100 USD NASDAQ +1,92%
STAGWELL RG-A
8,5300 USD NASDAQ +2,03%
STATE STREET
176,340 USD NYSE +0,21%
STRATEGIC EDU
79,2800 USD NASDAQ -0,55%
STRIDE
78,870 USD NYSE -0,11%
SYNCHRONY FINANC
71,890 USD NYSE +0,17%
TEREX CORP
56,890 USD NYSE +0,30%
TESLA
378,7300 USD NASDAQ +2,20%
TEXAS CAP BANC
93,6900 USD NASDAQ -0,07%
TEXAS ROADHOUSE
158,9700 USD NASDAQ +1,81%
TFI INTERNATION
114,830 USD NYSE -3,35%
THE CARLYLE GRP
39,3200 USD NASDAQ -1,26%
TRONOX HLDGS
3,910 USD NYSE -0,38%
TRUIST FINL
46,340 USD NYSE -0,26%
UBER TECH
69,500 USD NYSE +2,04%
UDR REIT
33,835 USD NYSE +1,68%
UMB FINANCIAL
129,8000 USD NASDAQ -0,87%
UNION PACIFIC
277,100 USD NYSE -0,44%
UNITED RENTALS
1 074,910 USD NYSE -0,53%
US BANCORP
57,270 USD NYSE -0,42%
VERALTO
96,510 USD NYSE +1,92%
VERTV HOLDINGS RG-A
253,780 USD NYSE +0,65%
VIATRIS
17,6200 USD NASDAQ +0,11%
VISTRA
144,910 USD NYSE +3,52%
VITA COCO CO
55,3200 USD NASDAQ -1,16%
VULCAN MATERIALS
245,610 USD NYSE +1,00%
WALT DISNEY
103,590 USD NYSE +1,37%
WATSCO INC
292,130 USD NYSE -1,79%
WELLS FARGO
81,450 USD NYSE +1,26%
WERNER ENTERPRIS
34,1500 USD NASDAQ -3,39%
WESTERN ALLIANCE
76,080 USD NYSE -0,41%
WESTLAKE
64,600 USD NYSE +1,78%
WINTRUST FINANCI
145,2000 USD NASDAQ +0,12%
WSFS FINANCIAL
77,3400 USD NASDAQ -0,88%
XPO
183,050 USD NYSE -1,61%
XYLEM
102,440 USD NYSE +0,59%
ZEBRA TECH -A-
375,6600 USD NASDAQ -0,05%
ZENTALIS PHARMA
2,7800 USD NASDAQ +10,32%
ZETA GLBL HLDG RG-A
32,890 USD NYSE +0,80%
ZIONS BANCORP
63,2800 USD NASDAQ +0,17%
ZSCALER
201,8000 USD NASDAQ +2,64%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/10/2026 à 16:02:46.

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Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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