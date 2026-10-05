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Les Bourses européennes terminent dispersées
information fournie par AFP 05/10/2026 à 17:56

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Les marchés boursiers européens ont terminé sans direction commune lundi, au terme d'une séance dominée par les turbulences politiques, entre incertitudes budgétaires en France, élections anticipées en Espagne et résultats du premier tour de la présidentielle au Brésil.

Francfort est restée stable (+0,09%), Londres a pris 0,34%. Paris (-0,80%) a pâti de la défiance des investisseurs envers la France, quand Madrid (+1,12%), dont beaucoup de valeurs sont liées à l'Amérique latine, a salué le bon score de Flavio Bolsonaro au premier tour de l'élection présidentielle au Brésil.

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