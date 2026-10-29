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Avis d'analystes US : Baker Hughes, Brinker International, GE Vernova
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 11:57

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Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Baker Hughes, Brinker International et GE Vernova.

POINTS FORTS

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 450 $ à 435 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 150,00 $ à 1 035,00 $

* Newmont NEM.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 135 $ à 132 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 44 $ à 41 $

* Align Technology, Inc. ALGN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 185 $ à 170 $

* Align Technology, Inc. ALGN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 215 $ à 210 $

* Alkami Technology, Inc. ALKT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Alphabet Inc. GOOG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 425 $ à 375 $

* Alphabet Inc. GOOG.O : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 450 $ à 375 $

* Alphabet Inc. GOOG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 485 $ à 460 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours à 300 dollars

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 450 $ à 435 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 425 $ à 375 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 395 $ à 325 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 25 $, le ramenant à 345 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 400 $ à 345 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : RBC abaisse son objectif de cours de 425 $ à 400 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 460 $ à 400 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 112 $ à 115 $

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 107 $ à 115 $

* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Arhaus, Inc. ARHS.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Aurora Innovation, Inc. AUR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 13 $ à 10 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 287 $ à 295 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 265 $ à 287 $

* Avantor, Inc. AVTR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 13 $ à 16 $

* Avantor, Inc. AVTR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Avantor, Inc. AVTR.N : RBC relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Avidbank Holdings Inc AVBH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 52,00 $ à 56,00 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 316 $ à 284 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $

* Baker Hughes Company BKR.O : RBC abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $

* Baker Hughes Company BKR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 76 $ à 77 $

* Banc of California, Inc. BANC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Belite Bio, Inc BLTE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 234 $ à 221 $

* Benitec Biopharma Inc BNTC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 33 $ à 24 $

* Biogen BIIB.O : Baird relève son objectif de cours de 250 $ à 290 $

* Biogen BIIB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 248 $ à 272 $

* Biogen BIIB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Biogen BIIB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Biogen BIIB.O : Needham relève son objectif de cours de 256 $ à 290 $

* Biogen BIIB.O : RBC relève son objectif de cours de 256 $ à 272 $

* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Biogen BIIB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Blackbaud, Inc. BLKB.O : Baird relève son objectif de cours de 58 $ à 68 $

* Blackbaud, Inc. BLKB.O : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 226 $ à 187 $

* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 56 $ à 49 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Boston Scientific Corporation BSX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 56 $ à 46 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Needham abaisse son objectif de cours de 57 $ à 48 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $

* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Bxp, Inc. BXP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 220 $ à 180 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 198 $ à 174 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 152 $ à 145 $

* Carvana CVNA.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 87 $ à 82 $

* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 59 $ à 69 $

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Centerpoint Energy CNP.N : HSBC relève son objectif de cours de 44 $ à 45,5 $

* Central Bancompany, Inc. CBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Central Pacific Financial Corp CPF.N : KBW relève son objectif de cours de 42,00 $ à 43,00 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 390 $ à 395 $

* Cohu, Inc. COHU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 74 $ à 90 $

* Conmed Corp CNMD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Crane Company CR.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 245 $ à 255 $

* Crane Company CR.N : Stifel relève son objectif de cours de 242 $ à 247 $

* Dana Inc DAN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32 $

* Dorman Products, Inc. DORM.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* eBay EBAY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 107 $ à 125 $

* eBay EBAY.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 103 $ à 110 $

* eBay EBAY.O : Needham relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 133 $ à 140 $

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 133 $ à 140 $

* eBay EBAY.O : Stonex relève son objectif de cours de 136 $ à 140 $

* eBay EBAY.O : Wedbush relève son objectif de cours de 137 $ à 153 $

* Encompass Health Corporation EHC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 30 $

* EQT Corporation EQT.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 1 $, le ramenant à 77 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 260 $ à 1 320 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 330 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 350 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : KBW relève son objectif de cours de 128,00 $ à 135,00 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 326 $ à 320 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : B. Riley relève son objectif de cours de 82 $ à 87 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : BTIG relève son objectif de cours de 90 $ à 102 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 92 $ à 105 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Evercore Inc. EVR.N : KBW relève son objectif de cours de 330,00 $ à 345,00 $

* Everforth, Inc. EFOR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $

* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : Needham relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 49 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 124 $ à 121 $

* Extra Space Storage Inc. EXR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 157 $ à 156 $

* Farmers National Banc Corp FMNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* FedEx FDX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 399 $ à 400 $

* First Financial Bancorp. FFBC.O : KBW abaisse son cours cible de 39,00 $ à 38,00 $

* Flex Ltd FLEX.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $

* Ford F.N : RBC abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Formfactor Inc FORM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 203 $ à 186 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 185 $ à 140 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 190 $ à 145 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 175 $ à 140 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 205 $ à 165 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 163 $ à 140 $

* Fortive Corporation FTV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 56 $ à 59 $

* Fortive Corporation FTV.N : RBC relève son objectif de cours de 59 $ à 68 $

* GE Healthcare GEHC.O : BTIG relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $

* GE Healthcare GEHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $

* GE Healthcare GEHC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 89 $

* GE Healthcare GEHC.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 125 $ à 1 000 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 150,00 $ à 1 035,00 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : RBC relève son objectif de cours de 1 225 $ à 1 230 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours à 1 250 $ contre 1 270 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 235 $ à 1 125 $

* Gen Digital Inc. GEN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 27 $ à 29 $

* Gen Digital Inc. GEN.O : RBC relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 205 $ à 234 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 195 $ à 240 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 260 $ à 255 $

* Hanmi Financial Corp HAFC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $

* Happen, Inc. HAPN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Hexcel Corporation HXL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 82 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 114 $ à 111 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 378 $ à 409 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 235 $ à 210 $

* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 147 $ à 153 $

* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : KBW relève son objectif de cours de 150,00 $ à 155,00 $

* Idex Corporation IEX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 240 $ à 245 $

* Idex Corporation IEX.N : Stifel relève son objectif de cours de 267 $ à 273 $

* Impinj, Inc. PI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Impinj, Inc. PI.O : Needham relève son objectif de cours de 168 $ à 195 $

* Independent Bank Corp IBCP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à 51 $

* International Paper Co IPC.L : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 4 600 pence à 3 800 pence

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 288 $ à 307 $

* Jersey Mike's Subs Inc JMKE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $

* JLL JLL.N : KBW relève son objectif de cours de 385,00 $ à 400,00 $

* JLL JLL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 439 $ à 463 $

* Kirby Corp KEX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Kla Corporation KLAC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 290 $ à 275 $

* Kla Corporation KLAC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 238 $ à 240 $

* Kla Corporation KLAC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 270 $ à 200 $

* Kla Corporation KLAC.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 215 $ à 190 $

* Labcorp LH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 355 $ à 380 $

* Labcorp LH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 365 $ à 410 $

* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 320 $ à 340 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 570 $ à 650 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : KBW abaisse son objectif de cours de 400,00 $ à 395,00 $

* Masco Corporation MAS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 77 $ à 79 $

* Masco Corporation MAS.N : RBC relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $

* Masco Corporation MAS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Match Group MTCH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 43 $

* Mediaalpha, Inc. MAX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Mediaalpha, Inc. MAX.N : KBW relève son objectif de cours de 14,00 $ à 16,00 $

* Merchants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 63 $ à 68 $

* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 34 $ à 31 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $

* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Microsoft MSFT.O : Barclays relève son objectif de cours de 600 $ à 610 $

* Microsoft MSFT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 636 $ à 680 $

* Microsoft MSFT.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : Melius Research relève son objectif de cours de 665 $ à 705 $

* Microsoft MSFT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 610 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 625 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : Stonex relève son objectif de cours de 600 $ à 630 $

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : KBW abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à 40,00 $

* Msg Rangers Corp. MSGR.N : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

257 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC relève son objectif de cours de 612 $ à 621 $

* NBT Bancorp Inc. NBTB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 59 $ à 62 $

* Neogenomics, Inc. NEO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 16,50 $ à 21 $

* Neogenomics, Inc. NEO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 19 $ à 23 $

* Newmont NEM.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 135 $ à 132 $

* Newtekone, Inc. NEWT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 136 $ à 134 $

* Nextpower Inc NXT.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Northpointe Bancshares Inc NPB.N : KBW relève son objectif de cours de 17,00 $ à 18,00 $

* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 540 $ à 600 $

* O-I Glass Inc OI.N : Baird abaisse son cours-cible de 13 $ à 8 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Baird abaisse son objectif de cours de 229 $ à 215 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 233 $ à 226 $

* One Stop Systems Inc OSS.O : Alliance Global Partners abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Oppfi Inc OPFI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7,5 $

* Oracle Corporation ORCL.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $

* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : JP Morgan fixe son objectif de cours à 262 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : KBW relève son objectif de cours de 56,00 $ à 57,00 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 264 $ à 268 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : Baird relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : RBC relève son objectif de cours de 115 $ à 123 $

* Prog Holdings Inc PRG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Propetro Holding Corp. PUMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : KBW relève son objectif de cours de 85,00 $ à 86,00 $

* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $

* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : Stonex passe de « conserver » à « acheter »

* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 84 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : RBC relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $

* Raymond James Financial, Inc. RJF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 168 $ à 164 $

* Renasant Corp RNST.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Renasant Corp RNST.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat » à «

surperformance »

* Renasant Corp RNST.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 46 $ à 45 $

* Replimune Group, Inc. REPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $

* Replimune Group, Inc. REPL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 19 $ à 31 $

* Replimune Group, Inc. REPL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 19 $ à 31 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à 105,00 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 26 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 18 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Needham abaisse son objectif de cours de 36 $ à 25 $

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34

$

* Servicenow, Inc. NOW.N : Baird relève son objectif de cours de 125 $ à 185 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 170 $ à 157 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Raymond James relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 165 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 392 $ à 383 $

* Slide Insurance Holdings, Inc. SLDE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 26 $ à 32 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 90 $ à 58 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 111 $ à 49 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec

le secteur »

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 82 $ à 56 $

* Stellantis N.V. STLAM.PA : Jefferies abaisse son objectif de cours de 9,50 euros à 8 euros

* Yards Bancorp Inc SYBT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 87 $

* Teladoc Health Inc TDOC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 36 $ à 54 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 35 $ à 44 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Needham relève son objectif de cours de 36 $ à 55 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 30 $ à 47 $

* Terex Corporation TEX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

* The Middleby Corporation MIDD.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $

* T-Mobile TMUS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 260 $ à 235 $

* T-Mobile TMUS.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 212 $ à 214 $

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 260 $ à 258 $

* TransUnion TRU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : KBW relève son objectif de cours de 160,00 $ à 166,00 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 181 $ à 169 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 165 $ à 148 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 152 $ à 154 $

* Universal Display Corp OLED.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 358 $ à 362 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 365 $ à 336 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 245 $ à 265 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève son objectif de cours de 323 $ à 351 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 356 $ à 357 $

* VF Corp VFC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Vistra Corp. VST.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 231 $ à 228 $

* Waste Management Inc WM.N : CIBC relève son objectif de cours de 225,00 $ à 245,00 $

* Waste Management Inc WM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 271 $ à 267 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 260 $ à 259 $

* Wingstop Inc. WING.O : RBC relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2026 à 11:57:24.

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