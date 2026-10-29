Turquie : trois morts dans un effondrement rocheux en Cappadoce sur un site classé

Des sauveteurs en action sur le site de l'effondrement en Cappadoce, en Turquie, le 29 octobre 2026 ( DHA (Demiroren News Agency) / Handout )

Trois personnes, dont un étranger, ont été tuées et cinq blessées dans l'effondrement jeudi d'une colonne rocheuse sur un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco, en Cappadoce, dans le centre de la Turquie.

Le site, qui attire des visiteurs du monde entier, abrite des formations rocheuses connues sous le nom de "cheminées de fées", issues d'une activité volcanique séculaire. Elles sont aujourd'hui fragilisées à la fois par les phénomènes naturels et la surexploitation touristique.

Les corps de trois personnes, dont une de nationalité étrangère, ont été retrouvés sous les pierres, a déclaré le gouverneur de Nevsehir, Huseyin Kok. Cinq autres ont été blessées, selon les autorités, dont une restait hospitalisée jeudi soir.

L'incident est survenu à 15H15 (12H15 GMT) à la suite "d'une chute de pierres provoquée par un glissement de terrain dans la ville de Göreme", a précisé le gouverneur.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nevşehir et doit débuter vendredi matin. La nationalité de la victime étrangère n'a pas été précisée.

Des images de l'agence turque IHA montraient un immense nuage de poussière s'élever à côté d'un parking, ainsi que le corps d'une victime prisonnière d'un énorme rocher.

Des pelleteuses et des sauveteurs, équipés de puissantes lampes torches, s'affairaient bien après la tombée de la nuit, faisant parfois taire les machines pour espérer entendre les appels de potentiels survivants, sous les énormes blocs de pierre décrochés de la paroi.

"Nos équipes se sont retirées après avoir déterminé qu'il n'était plus nécessaire de poursuivre les opérations", a déclaré le gouverneur peu après 19h30, sous-entendant que le bilan était définitif.

"Surfréquentation touristique"

Le site est classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1985. Il a aussi été popularisé par le film tourné sur place "Sommeil d'Hiver" (Winter Sleep), du cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan, Palme d'Or du festival de Cannes en 2014.

"Dans un paysage saisissant modelé par l'érosion, la vallée de Göreme et ses environs abritent des sanctuaires rupestres (...), des villages troglodytiques et des villes souterraines, vestiges d'un habitat humain traditionnel dont les débuts remontent au IVe siècle", écrit l'organisation onusienne sur son site.

Cette photographie prise et diffusée à la presse le 29 octobre 2026 par l'agence de presse turque DHA (Demiroren News Agency), montre des soldats turcs et des équipes de secours à la recherche de victimes sur le site d'une formation rocheuse qui s'est effondrée à la suite d'un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies dans le district de Cappadoce, à Nevşehir. ( DHA (Demiroren News Agency) / Handout )

Mais l'Unesco décrit aussi un lieu qui nécessiterait une prise en charge sérieuse et coordonnée. "Une surfréquentation touristique et certains actes de vandalisme ont été signalés et quelques constructions incompatibles ont été introduites", déplore-t-elle.

Des plans de conservation et des mesures de protection existent, mais la situation exige un plan régional intégré avec un "soutien financier, politique et technique adéquat", poursuit l'agence.

Des études conclues en 2003 proposaient ainsi que l'aménagement du site respectent les zones naturelles "telles qu'elles avaient été déclarées en 1976".

En septembre dernier, les autorités locales avaient fait un bilan de la reprise de travaux de restauration en 2024.

"La Cappadoce est une destination très importante, mais elle possède aussi des formations très fragiles", avait alors admis le directeur de l'organisme de gestion du site, Aydın Cem Aslanbay, auprès du quotidien Daily Sabah.

"Nous faisons tout notre possible pour empêcher une dégradation supplémentaire."

Selon lui, le site attire quelque 4,5 millions de visiteurs chaque année et génère 2,5 milliards de dollars de recettes, avec des touristes du monde entier, dont des amateurs de vols en montgolfière qui peuvent survoler ce site exceptionnel.

En 2024, un éboulement rocheux similaire s'était déjà produit, sans faire de victime.