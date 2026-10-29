Wall Street recule alors que les résultats d'Alphabet, inférieurs aux attentes, ravivent les craintes autour de l'IA

Wall Street, la rue où siège la Bourse de New York. (Crédits: Adobe Stock)

Les coursboursiers américains ont reculé jeudi, les investisseurs réévaluant les dépenses colossales des géants de la tech dans l'IA, tout en digérant des résultats financiers très médiatisés, des données cruciales sur l'inflation et la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en territoire négatif, le Nasdaq étant fortement tiré vers le bas par les méga-capitalisations technologiques et liées à la technologie, dans le sillage des résultats trimestriels décevants d'Alphabet GOOGL.O publiés mercredi soir.

En revanche, l'indice Russell, qui regroupe les petites capitalisations, a progressé de 0,8%.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX s'apprêtaient à mettre fin à leur série de quatre jours de hausse, reculant de 2,0%, les investisseurs cherchant à distinguer les entreprises capables de financer leurs ambitions ambitieuses en matière d'IA de celles qui brûlent leurs liquidités et empruntent pour concrétiser leurs ambitions.

Alphabet GOOGL.O faisait partie de cette dernière catégorie après la publication, mercredi soir, de son rapport trimestriel . Les résultats en deçà des attentes de la société mère de Google ont été aggravés par l'accélération de la consommation de trésorerie liée à l'IA. Son action a chuté de 13,2%.

“Une journée marquée par l'aversion au risque comme celle-ci, où les petites capitalisations surperforment, est un bon signe indiquant que, jusqu'à présent, l'interprétation par le marché des failles dans le récit de l'IA ne signifie pas pour autant des failles dans tous les secteurs du marché,” a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. “Il existe de nombreux autres secteurs où investir son argent en dehors du secteur de l'IA, qui offrent des perspectives tout à fait honorables.”

Mercredi, les responsables de la Réservefédérale ont choisi de maintenir les taux américains inchangés , reconnaissant que, bien que les pressions sur les prix restent “élevées,” la banque centrale décidera de sa prochaine décision à mesure qu'elle “recueillera davantage d'informations”.

Une série de données économiques publiées jeudi a répondu à cette attente, avec une première estimation du PIB du troisième trimestre indiquant que l'économie américaine a progressé à un rythme plus rapide que prévu au troisième trimestre, tandis que la hausse des prix a continué de s'accélérer, la pénurie d'approvisionnement en pétrole liée à la guerre alimentant une inflation plus large et systémique.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 315,36 points, soit 0,59%, pour clôturer à 52.163,07, le S&P 500 .SPX a perdu 48,73 points, soit 0,63%, à 7.695,25 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 441,15 points, soit 1,66%, à 26.108,35.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les services de communication .SPLRCL et la technologie .SPLRCT ont enregistré les plus fortes baisses, tandis que la santé .SPXHC a mené la danse du côté des hausses.

La saison des résultats du troisième trimestre a dépassé la moitié de son parcours, 253 des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 81% ont dépassé les attentes des analystes, selon les dernières données de LSEG.

Les analystes tablent désormais sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre de 31,0% en glissement annuel, selon LSEG.

Caterpillar CAT.N a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels mais a laissé ses objectifs de croissance inchangés. L'action du fabricant d'engins de chantier a chuté de 9,5%.

Eli Lilly LLY.N a bondi de 6,3% après que le laboratoire pharmaceutique a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires grâce aux ventes soutenues de médicaments amaigrissants.

Ford F.N a progressé de 2,9% après que le constructeur automobile a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Merck MRK.N a dépassé les attentes en matière de bénéfices grâce au succès de son médicament anticancéreux Keytruda et de son vaccin contre le HPV, Gardasil. L'action du laboratoire pharmaceutique a progressé de 4,4%.

Les valeurs du secteur des logiciels ont globalement affiché une faiblesse. Fortinet FTNT.O et ServiceNow NOW.N ont chacune chuté de plus de 20% après la publication de leurs résultats trimestriels.

Marvell Technology MRVL.O a chuté de 12,8% après que des médias ont rapporté que la société était en pourparlers avancés en vue d'acquérir le fabricant de composants optiques pour centres de données Lumentum Holdings LITE.O . L'action Lumentum a progressé de 2,0%.

L'action Amazon AMZN.O reculait de 3,9% avant la publication de ses résultats, attendue après la clôture.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,59 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a dénombré 113 nouveaux plus hauts et 155 nouveaux plus bas à la Bourse de New York.

Sur le Nasdaq, 2.416 titres ont progressé et 2.221 ont reculé, les titres en hausse l'emportant sur les titres en baisse dans un rapport de 1,09 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et six nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 81 nouveaux plus-hauts et 131 nouveaux plus-bas.

par Stephen Culp et Shashwat Chauhan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))