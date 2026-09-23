Avis d'analystes US : Allstate, Autozone, Vertex Pharmaceuticals

Wall Street, la rue où siège la Bourse de New York. (Crédits: Adobe Stock)

Les analystes boursiers de Wall Street ont revu mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Allstate, Autozone et Vertex Pharmaceuticals.

POINTS FORTS

* Allstate Corp ALL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 231 à 260 dollars

* Autozone, Inc. AZO.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 3.750 $ à 3.500 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 720 $ à 670 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 633 $ à 640 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 345 $ à 320 $

Voici un résumé des recommandations d'analystes concernant des sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Allstate Corp ALL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 231 $ à 260 $

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 367 $ à 410 $

* Anaptysbio, Inc. ANAB.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 90 $ à 81 $

* Anixa Biosciences Inc ANIX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours à 6 $ contre 7 $

* Autozone, Inc. AZO.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 3.750 $ à 3.500 $

* Autozone, Inc. AZO.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 3.979 $ à 3.561 $

* Autozone, Inc. AZO.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 4.023 $ à 3.850 $

* Autozone, Inc. AZO.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 3.500 $ à 3.400 $

* Bank7 Corp BSVN.O : KBW relève son objectif de cours de 56 $ à 62 $

* Carnival Corp CCL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* Celldex Therapeutics Inc. CLDX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 70 $ à 88 $

* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 8 $ à 4 $

* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8 $ à 3 $

* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Wedbush abaisse sa recommandation de "surperformer" à "neutre"

* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 5 $ à 1 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 690 $ à 600 $

* Dauch Corp DCH.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "Achat" à "Neutre"; abaisse son objectif de cours de 8,25 $ à 7,10 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 12,5 $ à 11,5 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation "surpondérer"; objectif de cours: 52 $

* KB Home KBH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 57 $ à 49 $

* KB Home KBH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $

* KB Home KBH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 720 $ à 670 $

* Marvell Technology MRVL.O : Seaport Research Partners attribue pour la première fois la

recommandation "Achat"; objectif de cours: 270 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 137 $ à 155 $

* Onsemi ON.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 100 $

* Semtech Corp SMTC.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation

"Achat"; objectif de cours: 200 $

* SiTime Corporation SITM.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation "neutre"

* Thor Industries, Inc. THO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 82 $

* UiPath Inc PATH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 633 $ à 640 $

* Viking Therapeutics, Inc. VKTX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Viking Therapeutics, Inc. VKTX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 83 $ à 87 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 345 $ à 320 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))