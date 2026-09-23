Atos va soutenir la cybersécurité du secteur maritime

Atos annonce son adhésion à France Cyber Maritime, l'association dédiée au renforcement de la cybersécurité du monde maritime, portuaire et fluvial, afin de mettre son expertise en cybersécurité, gestion de crise, cloud, IA et exploitation des infrastructures critiques au service de l'élaboration du référentiel de cybersécurité du secteur.

Cette adhésion intervient alors que les environnements numériques des ports, des opérateurs logistiques, des infrastructures fluviales et maritimes, des systèmes industriels et des chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus exposés au risque cyber. De plus, la directive NIS2 renforce les exigences en matière de sécurité et de gestion des incidents pour ces acteurs.

Atos participera activement aux travaux collectifs de France Cyber Maritime, afin de favoriser le développement de solutions de cybersécurité adaptées aux enjeux des acteurs du secteur. La contribution d'Atos se matérialisera par des analyses de risques, des partages d'expériences, des exercices de crise, ainsi que des travaux de sécurisation des architectures et d'anticipation des menaces émergentes.

Le groupe s'appuiera sur ses capacités opérationnelles en matière de cybersécurité, son réseau de centres d'opérations de sécurité (SOC), ainsi que sur ses capacités de détection, d'investigation et de réponse aux menaces, dont son Threat Research Center qui est conçu pour fournir, le plus en amont possible, des analyses approfondies et directement exploitables sur les menaces émergentes.

Dans le cadre de France Cyber Maritime, le groupe de services informatiques aidera également le secteur à anticiper la transition vers la cryptographie post-quantique afin de garantir la protection des communications et des systèmes sensibles à l'ère de l'ordinateur quantique.