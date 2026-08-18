Avis d'analystes France : RBC lâche Hermès, UBS dégrade Scor

La principale information du matin est la dégradation de la recommandation de RBC sur Hermès. Scor subit aussi un abaissement de la part d'UBS.

Eurazeo : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 60 à 75,40 EUR.

Euronext : Autonomous Research maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 124 à 133 EUR.

Hermès International : RBC Capital Markets dégrade de surperformance à performance sectorielle avec un objectif de cours réduit de 1 900 EUR à 1 700 EUR.

Imerys : Berenberg maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 22,50 à 23,50 EUR.

Planisware : UBS reprend le suivi à conserver avec un objectif de cours relevé de 22,50 EUR à 26 EUR.

Scor : UBS dégrade de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 34,50 EUR à 32,50 EUR.

Technip Energies : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 49 à 42 EUR.

Tikehau Capital : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 19,70 à 19 EUR.

Veolia Environnement : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 37,50 à 36,50 EUR.