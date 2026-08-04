Avis d'analystes France : objectifs en hausse sur Airbus, AXA, Euronext et Schneider

Nouvelle salve d'avis d'analystes ce mardi sur la cote parisienne. Parmi les relèvements d'objectifs, Airbus, Schneider Electric et Axa. A l'inverse, Arkema, Forvia ou Vallourec pâtissent d'objectifs réduits.

Airbus : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 210 à 230 EUR. William O'Neil reprend la couverture avec une recommandation d'acheter.

Amundi : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 97 à 105 EUR.

Arkema : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 64 à 62 EUR.

Axa : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 43 à 52 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 46 à 48 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 45 à 51 EUR.

Aéroports De Paris : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 138 à 140 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 126 à 130 EUR.

Bureau Veritas : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 26 à 28,50 EUR.

Crédit Agricole : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 17,80 à 18,90 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 19 à 20 EUR.

Emeis : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours réduit de 17,10 à 16,40 EUR.

Engie : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 28,70 à 29,60 EUR.

Euronext : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 159 à 162 EUR. William O'Neil reprend la couverture avec une recommandation d'acheter.

Exosens : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 71 à 73 EUR.

Forvia (Ex-Faurecia) : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 17 à 14,05 EUR.

Ipsen : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 179 à 189 EUR.

L'Oréal : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 376 à 388 EUR.

Mersen : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 29 à 39 EUR.

Parrot : Cantor Fitzgerald maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 12 à 12,30 EUR.

Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours réduit de 98,10 à 97,30 EUR.

Renault : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.

Schneider Electric : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 321 à 352 EUR.

TF1 : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 9,42 à 9,21 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 120 à 122 EUR.

Vallourec : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 22,30 à 21,50 EUR.

Worldline : JP Morgan maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 12,30 à 13,70 EUR.