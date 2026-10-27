Avis d'analystes France : les objectifs reculent sur Safran, Hermès et FDJ

Les analystes se montrent prudents ce matin sur plusieurs valeurs françaises. Bernstein dégrade Rémy Cointreau, tandis que Deutsche Bank abaisse sa recommandation sur Tikehau Capital. Citi réduit sensiblement son objectif sur Hermès, tout comme Morgan Stanley sur Safran.

FDJ United : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 24 à 23 EUR.

Hermès International : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 1 540 à 1 406 EUR.

Klépierre : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 42 à 40 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 39 à 40 EUR.

Lisi : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 82 à 83 EUR.

Rémy Cointreau : Bernstein dégrade de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 53 EUR.

Safran : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 373 à 316 EUR.

Sanofi : Zacks reste neutre avec un objectif de cours relevé de 43 à 44 USD.

Schneider Electric : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 323 à 329 EUR.

Sodexo : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 68 à 70 EUR.

Tikehau Capital : Deutsche Bank dégrade de l'achat à conserver et réduit l'objectif de cours de 21,50 EUR à 18,50 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 124 à 121 EUR.

Verimatrix : Oddo BHF reste neutre avec un objectif de cours relevé de 0,25 à 0,30 EUR.