Avis d'analystes France : destins divergents L'Oréal, Hermès et Kering

Les analystes font le tri dans le luxe et la beauté. Hermès et Kering essuient une série de réductions d'objectifs, avec une dégradation à conserver pour Hermès chez Berenberg. A l'inverse, L'Oréal bénéficie de trois relèvements.

bioMérieux : RBC Capital Markets reste à performance sectorielle avec un objectif de cours relevé de 75 à 85 EUR.

Compagnie des Alpes : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 30,20 à 25,10 EUR.

Covivio : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 51 à 53,10 EUR.

Engie : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 29,60 à 27,20 EUR.

Getlink : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 20,30 à 21,50 EUR.

Hermès International : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1660 à 1570 EUR. Berenberg dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1850 à 1230 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 1750 à 1480 EUR.

Kering : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 300 à 230 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 250 à 230 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 220 à 200 EUR.

L'Oréal : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 460 à 500 EUR. Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 435 à 470 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 440 à 465 EUR.

Nexans : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 181 à 183 EUR.

Rexel : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 43 à 46 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Goldman Sachs maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours relevé de 223 à 235 EUR.

SMCP : Mediobanca reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 7,50 à 6,90 EUR.

Stellantis : HSBC reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 4 à 3,30 EUR.

TotalEnergies : Zacks relève de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 90 à 104 USD.