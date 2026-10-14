Avis d'analystes France : des avis positifs sur Lumibird et Technip Energies

Les analystes relèvent leurs objectifs sur Elis, Getlink, Nexans et Publicis, tandis que Carmila et Lumibird font l'objet de nouvelles recommandations à l'achat.

Air France-KLM : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 16 EUR à 14,50 EUR.

Carmila : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 18,10 EUR.

Elis : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 29,40 à 32 EUR.

Getlink : BNP Paribas reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 13,50 à 14 EUR.

Lumibird : Oddo BHF démarre le suivi à la surperformance avec un objectif de cours de 31 EUR.

Nexans : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 179 à 181 EUR.

Publicis Groupe : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 95 à 100 EUR. BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 130 à 135 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 115 à 118 EUR.

Stellantis : Freedom Broker reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 7,50 à 6,80 USD.

Technip Energies : UBS relève sa recommandation de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 41 à 39 EUR.

Vinci : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 142 à 139 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 148 à 146 EUR.