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Aviation civile, défense, sécurité : la Banque européenne d'investissement va prêter 3 milliards d'euros à Airbus, un montant inédit
information fournie par Boursorama avec Media Services 29/06/2026 à 13:55

La BEI, finance des projets participant à la transition écologique, au réarmement de l'Europe, à l'innovation ainsi qu'au renforcement de la base industrielle européenne au sein de l'UE.

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

La Banque européenne d'investissement (BEI), bras financier de l'UE, a annonc lundi 29 juin un prêt inédit de 3 milliards d'euros au constructeur aéronautique Airbus pour financer la récherche et le développement. Il s'agit du montant le plus élevé accordé par la BEI à une entreprise européenne.

Une première tranche de cette aide va être débloquée sous la forme d'un prêt d'un milliard d'euros au groupe européen signé lundi, a précisé l'institution financière dans un communiqué.

Cette opération coche toutes les cases des missions de la BEI, qui contribue à financer au sein de l'Union européenne des projets participant à la transition écologique, au réarmement de l'Europe, à l'innovation ainsi qu'au renforcement de la base industrielle européenne.

"Atout technologique de l'Europe"

"Ce nouveau financement, d'un montant inédit dans l'histoire de la BEI, vise à donner à Airbus non seulement les capacités, mais également la flexibilité nécessaire pour investir à long terme dans la recherche, le développement et l'innovation, à la fois dans le domaine de l'aviation commerciale et dans celui de la sécurité et la défense", a expliqué à l' AFP Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, et responsable de ses opérations en France.

Ces aides accompagneront également la recherche et développement d'Airbus visant à réduire les émissions de CO2 de ses avions.

"Avec Airbus, c'est aussi toute la chaîne de valeur de l'industrie aéronautique et aérospatiale européenne que nous soutenons, afin de pérenniser nos industries, leur ancrage territorial, l'emploi qualifié, ainsi que les atouts technologiques de l'Europe", a fait valoir également Ambroise Fayolle.

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