AVENIR TELECOM : Résultats annuels 2025-2026 : nette amélioration des résultats et discipline financière tout en mettant en oeuvre la stratégie de diversification

Résultats annuels 2025-2026 :

nette amélioration des résultats et discipline financière

tout en mettant en œuvre la stratégie de diversification

Marseille, le 8 juillet 2026. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de produits électroniques (téléphonie mobile, informatique, outillage et matériel électrique) commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® , annonce ses résultats annuels audités de l'exercice 2025-2026 (période du 1 er avril 2025 au 31 mars 2026) arrêtés par le Conseil d'administration du 7 juillet 2026 [1] .

Un exercice de transition géré avec rigueur

(en millions d'euros) 2024-2025 2025-2026 Chiffre d'affaires 11,0 10,4 dont catégories de produits historiques (téléphonie mobile et charge nomade) 11,0 7,9 dont nouvelles catégories de produits (informatique, outillage, équipements pour la maison et le jardin) 0,1 2,5 Résultat opérationnel (7,9) (4,2) Charges financières nettes (0,8) (0,4) Résultat net des activités poursuivies (8,7) (4,6) Résultat des activités non poursuivies (1,4) (0,2) Résultat net (10,2) (4,9)

Avenir Telecom a mis en œuvre, au cours de l'exercice 2025-2026, la première phase de déploiement commercial des nouvelles catégories de produits (matériel informatique, matériel d'outillage et équipements pour la maison et le jardin) dans le cadre de l'extension de son contrat de licence signé avec Energizer® . Grâce à une montée en puissance progressive, principalement sur la seconde moitié de l'année, cette activité a permis de stabiliser le niveau d'activité à un niveau proche de celui de l'exercice 2024-2025.

Ainsi, la relative stabilité du chiffre d'affaires annuel, à 10,4 millions d'euros contre 11,0 millions lors de l'exercice précédent, masque une progression séquentielle (5,6 millions d'euros au 2 nd semestre contre 4,8 millions au 1 er semestre) et une profonde mutation des sources de revenus. Les nouvelles catégories de produits représentent ainsi 24% des revenus annuels et 32% au cours du seul 2 nd semestre.

Dans le même temps, la poursuite d'une discipline financière stricte et une amélioration de la marge sur coût des produits vendus a permis d'améliorer sensiblement les résultats. La perte opérationnelle a ainsi été réduite de 47% d'une année sur l'autre, pour la ramener à -4,2 millions d'euros, et la perte nette a été réduite de 52%, à -4,9 millions d'euros.

Une trésorerie disponible toujours supérieure aux besoins identifiés à 12 mois

L'autre enjeu de cet exercice de transition était de maintenir une position de trésorerie compatible avec les besoins financiers identifiés.

Pour se faire, outre la maîtrise des charges opérationnelles de l'exercice, Avenir Telecom a travaillé à l'optimisation de son besoin en fonds de roulement (BFR) qui a diminué de 0,8 million d'euros au cours de l'exercice. Le Groupe a notamment réduit ses stocks globaux de 1,4 million d'euros tout en constituant les réserves disponibles sur les références de nouvelles catégories de produits.

Ainsi, la consommation globale de trésorerie au cours de l'exercice a été ramenée de 6,9 millions d'euros à 4,7 millions, permettant de conserver une trésorerie disponible de 8,6 millions d'euros à fin mars 2026.

Le Groupe considère que ses ressources financières sont suffisantes pour couvrir les besoins de liquidité estimés sur les 12 prochains mois.

Une stratégie ordonnée pour retrouver le chemin de la croissance

Avenir Telecom entend poursuivre en 2026-2027 le développement commercial des nouvelles catégories de produits pour renouer avec la croissance. Dans ce cadre, la Société confirme sa feuille de route structurée autour de 3 piliers stratégiques :

Un focus sur les segments d'entrée et de milieu de gamme ;

Une valorisation des deux marques exploitées, Energizer® , dans la téléphonie mobile, l'informatique, l'outillage, les équipements pour la maison et le jardin, et Wonder sur le matériel de charge nomade notamment ;

, dans la téléphonie mobile, l'informatique, l'outillage, les équipements pour la maison et le jardin, et sur le matériel de charge nomade notamment ; Une stratégie commerciale adaptée par catégorie de produits dans l'univers informatique (avec une contribution en progression de la vente en ligne), de la téléphonie mobile (vente à des opérateurs et des distributeurs) et de l'outillage et du matériel électrique (focus les distributeurs B2B et B2C).

À propos d' Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de produits électroniques (téléphonie mobile, charge nomade, informatique, outillage, équipements pour la maison et le jardin) commercialisés principalement sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR001400CFI7 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Telecommunications.

Contacts Presse et Investisseurs

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes Leib Amaury Dugast Directeur Administratif

et Financier Relations Investisseurs Relations Presse +33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr adugast@actus.fr

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[1] Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le Document d'enregistrement universel, intégrant le rapport financier annuel, est mis à la disposition du public ce jour et peut être consulté sur le site Internet de la société.