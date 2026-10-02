Avec Nicolas Martin, Hermès prend les rênes de l'Unifab

Nicolas Martin, le secrétaire général d'Hermès, va succéder à Christian Peugeot à la présidence de l'Union des Fabricants (Unifab), a annoncé vendredi l'association professionnelle de promotion et de défense de la propriété intellectuelle, qui regroupe de nombreuses entreprises françaises.

L'organisation patronale rappelle que le groupe de luxe, adhérent depuis 1953, a fait son entrée au conseil d'administration en 2011. C'est dans ce cadre que Nicolas Martin avait été nommé vice-président en 2019, avant d'en prendre la tête aujourd'hui.

Diplômé en droit des affaires, Nicolas Martin a débuté sa carrière en 1998 au sein du cabinet d'avocats Marval, O'Farrell & Mairal à Buenos Aires, puis a rejoint la maison Hermès en 2001 en tant que juriste spécialisé en propriété intellectuelle.

Il a ensuite intégré la filiale européenne du groupe Ralph Lauren à Genève, avant de revenir chez Hermès en 2010. D'abord directeur de la propriété intellectuelle, puis directeur juridique adjoint en 2016, il est devenu directeur juridique du groupe en 2019.

Il siège au comité exécutif depuis juillet dernier.

L'Unifab, qui regroupe plus de 200 entreprises issues de tous les secteurs d'activité, compte trois vice-présidents issus des groupes Fusalp, LVMH et L'Oréal.

Un représentant de Walt Disney occupe lui les fonctions de secrétaire général de l'association.

Pour mémoire, Christian Peugeot était à la tête de l'organisation depuis 17 ans.