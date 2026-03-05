Avec le conflit au Moyen-Orient, les compagnies aériennes annulent leurs vols en cascade

(Actualisé avec Air Canada et IAG ; mis à jour pour Aegean Airlines, Air Baltic, Air Europa, Air France KLM, Cathay Pacific Airways, Delta, EL AL Israel Airlines, Emirates, Etihad Airways, Finnair, ITA Airways, Japan Airlines, LOT, Lufthansa, Malaysia Airlines, Norwegian Air et Wizz Air)

Le trafic aérien mondial reste toujours fortement perturbé jeudi, la guerre en Iran ayant entraîné la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, dont Dubaï, Doha et Abou Dhabi, bloquant des dizaines de milliers de passagers à travers le monde et perturbant des milliers de vols.

Les compagnies aériennes internationales ont annulé leurs vols à travers le Moyen-Orient après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran samedi, plongeant la région dans un nouveau conflit.

Voici les dernières informations sur les vols, par compagnie aérienne, par ordre alphabétique :

AEGEAN AIRLINES La plus grande compagnie grecque AGNr.AT a suspendu ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv en Israël, Beyrouth au Liban, ainsi qu'Erbil et Bagdad en Irak jusque dans la matinée du 10 mars.

Ses vols à destination et en provenance de Dubaï et d'Abou Dhabi sont suspendus jusque dans la soirée du 6 mars, et ses vols au départ de Ryad et Djeddah jusque dans la matinée du 7 mars.

AIR BALTIC Le transporteur letton a indiqué que tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu’au 9 mars avaient été annulés. Tous les vols à destination et en provenance de Dubaï sont annulés jusqu'au 6 mars.

AIR CANADA

La compagnie aérienne canadienne AC.TO a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï et Tel Aviv jusqu'au 22 mars, avec une reprise prévue le 23 mars.

AIR EUROPA

La compagnie aérienne espagnole a annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 9 mars.

AIR FRANCE KLM

Air France AIRF.PA a annulé ses vols vers et depuis Tel Aviv et Beyrouth jusqu'au 8 mars, ainsi que ses vols vers et depuis Dubaï et Ryad jusqu'au 6 mars, y compris un vol au départ de Dubaï le 7 mars.

KLM a déclaré que les vols à destination et en provenance de Dubaï, Ryad et Dammam étaient suspendus jusqu'au 8 mars et que les vols à destination et en provenance de Tel Aviv étaient suspendus pour le reste de la saison hivernale.

CATHAY PACIFIC AIRWAYS Le transporteur hongkongais 0293.HK a déclaré avoir annulé tous ses vols vers et depuis Dubaï et Ryad jusqu'au 14 mars.

DELTA La compagnie américaine DAL.N a annulé ses vols entre New York et Tel Aviv jusqu'au 22 mars et entre Tel Aviv et New York jusqu'au 23 mars.

EL AL Israel Airlines Les vols d'EL AL et Sundor ELAL.TA à destination et en provenance d'Israël ont été annulés jusqu'à 02h00, heure locale, le 8 mars.

EMIRATES

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a déclaré qu'elle opérait un calendrier de vol réduit jusqu'à nouvel ordre.

ETIHAD AIRWAYS La compagnie aérienne a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de son hub d’Abou Dhabi jusqu’au 6 mars à 03h00 GMT.

FINNAIR La compagnie finlandaise FIA1S.HE a annulé ses vols vers Doha et Dubaï jusqu'au 29 mars et évite l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël.

IAG British Airways, filiale d'IAG ICAG.L , a annoncé l'annulation de ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 9 mars et de ses vols vers Amman, Abou Dhabi, Bahreïn, Dubaï et Doha jusqu'au 7 mars, avec une réduction des liaisons vers Larnaca.

La compagnie aérienne low-cost d'IAG, Iberia Express, a annulé tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 10 mars.

ITA AIRWAYS ITA Airways a suspendu ses vols vers et depuis Tel Aviv jusqu'au 22 mars. La compagnie aérienne a prolongé les annulations vers Dubaï jusqu'au 10 mars.

JAPAN AIRLINES Japan Airlines 9201.T a suspendu ses vols Tokyo-Doha prévus du 28 février au 14 mars et les vols Doha-Tokyo jusqu'au 15 mars.

LOT La compagnie aérienne polonaise LOT a annulé tous ses vols vers et depuis Tel Aviv jusqu’au 18 mars. Elle a également annulé ses vols vers Dubaï jusqu’au 6 mars et vers Ryad jusqu’au 8 mars.

LUFTHANSA La compagnie allemande LHAG.DE a suspendu ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 22 mars, vers Beyrouth jusqu'au 28 mars et vers Amman et Erbil jusqu'au 15 mars. Les vols vers Téhéran ont été suspendus jusqu'au 30 avril et ceux vers Dammam, Dubaï et Abou Dhabi jusqu'au 10 mars. Les vols vers Larnaca reprendront le 7 mars.

MALAYSIA AIRLINES Malaysia Airlines a suspendu tous ses vols vers et depuis Doha jusqu'au 7 mars. Elle a temporairement repris ses services aller-retour vers Djeddah et Médine du 4 au 8 mars.

NORWEGIAN AIR La compagnie aérienne nordique NAS.OL prévoit de desservir Tel Aviv et Beyrouth à partir du 15 juin, au lieu du 1er avril et du 4 avril respectivement, comme prévu initialement.

PEGASUS Le transporteur turc PGSUS.IS a déclaré avoir annulé ses vols vers l'Irak, la Jordanie et le Liban jusqu'au 6 mars, ainsi que ses vols vers l'Iran jusqu'au 12 mars.

QATAR AIRWAYS La compagnie a temporairement suspendu ses vols vers et depuis Doha en raison de la fermeture de l’espace aérien qatari.

SINGAPORE AIRLINES La compagnie aérienne singapourienne SIAL.SI a annulé ses vols vers et depuis Dubaï jusqu’au 7 mars. Sa filiale "low-cost" Scoot a annulé ses vols vers et depuis Djeddah jusqu’au 7 mars.

TURKISH AIRLINES Turkish Airlines THYAO.IS a annulé certains vols vers et depuis Bahreïn, Dammam, Ryad, l’Iran, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, la Syrie et les Émirats arabes unis.

WIZZ AIR La compagnie aérienne "low-cost" a suspendu ses vols à destination et en provenance d'Israël, de Dubaï, d'Abou Dhabi et d'Amman jusqu'au 15 mars. Les vols vers Djeddah et Médine reprendront à partir du 8 mars.

