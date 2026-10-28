Avec des drones, des DJ et un héliport, Ambani organise une fête pour célébrer l'introduction en bourse record de Jio

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* L'introduction en bourse de Jio, d'un montant de 3,2 milliards de dollars, est la plus importante jamais réalisée en Inde; la société est valorisée à 131,5 milliards de dollars lors de son entrée en bourse

* La fête du personnel de Reliance, près de Mumbai, propose de la cuisine de rue, des danses et de la musique sacrée

* Selon un analyste, ces festivités font écho au style somptueux des mariages de la famille Ambani

par Aditi Shah et Aditya Kalra

L'homme le plus riche d'Asie, Mukesh Ambani – connu pour organiser des mariages somptueux pour ses enfants – fait à nouveau des folies en célébrant la première introduction en bourse de son conglomérat Reliance depuis deux décennies avec un gala comprenant des drones et des spectacles près d'un héliport.

Après l’introduction en bourse de Jio Platforms JIOP.NS , d’une valeur de 3,2 milliards de dollars – la plus importante jamais réalisée en Inde –, qui a attiré des offres record, ses actions ont bondi de 21 % mercredi , valorisant cette entreprise, active dans les télécommunications et le numérique, à 131,5 milliards de dollars.

À Mumbai, la fête a commencé avant même l’entrée en bourse.

Des publications sur les réseaux sociaux montrent des rassemblements privés de grande envergure organisés cette semaine au Reliance Corporate Park, près de Mumbai, avec notamment des dizaines de stands proposant de la cuisine de rue indienne, des spectacles de danse et des jam sessions mêlant musique sacrée et rythmes contemporains.

Ces événements témoignent de la grandeur que le milliardaire Ambani aime apporter à des occasions telles qu’une introduction en bourse, que d’autres entreprises indiennes célèbrent souvent par des réunions d’entreprise plus modestes et privées après la sonnerie obligatoire de la cloche de la Bourse.

« Compte tenu des célébrations de mariage hors du commun de la famille Ambani, on s’attend à ce que les festivités liées à son introduction en bourse sortent également de l’ordinaire », a déclaré Ambareesh Baliga, analyste de marché indépendant à Mumbai.

Le dernier mariage de la famille Ambani, en 2024, avait donné lieu à des cérémonies somptueuses pour son plus jeune fils, qui avaient fait parler d’elles tant en Inde qu’à l’étranger en raison de leur opulence. Des stars de Bollywood, des personnalités politiques et des dirigeants de la Silicon Valley, dont Mark Zuckerberg, avaient assisté à ces festivités qui s’étaient étalées sur plusieurs mois.

Après son entrée en bourse mercredi, Reliance organise un « grand événement » au programme duquel figurent des prestations de DJ, un spectacle de drones et une jam session animée par des chanteurs indiens populaires – le tout à proximité d’un héliport, selon une invitation interne consultée par Reuters.

Cette semaine, de nombreux employés ont publié sur les réseaux sociaux des vidéos montrant des centaines de personnes dansant au son de la musique live. L’une d’elles montrait des femmes vêtues de rouge dansant sur une scène brillamment éclairée, tandis que les spectateurs étaient aspergés de pétales de fleurs et de confettis, leurs téléphones à la main pour immortaliser l’instant.

« Diwali avant Diwali… tout le campus vibre au rythme de l’ambiance festive », a écrit une employée, Shweta Mahendra, sur X, en référence à la prochaine fête hindoue des lumières.