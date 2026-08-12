AVANT-PREMIÈRE : Cisco en hausse avant la publication de ses résultats ; la demande liée à l'IA au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Le titre Cisco CSCO.O progresse de 1,8% dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs étant à l'affût d'informations sur la demande concernant ses équipements réseau basés sur l'IA

** Le fabricant d’équipements réseau devrait annoncer un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 15% à 16,82 milliards de dollars, avec un BPA ajusté de 1,17 dollar contre 0,99 dollar il y a un an, selon les données compilées par LSEG

** En mai, la société avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, invoquant une forte augmentation des commandes pour ses équipements réseau basés sur l'IA

.IXIC ** Le titre a bondi d’environ 59% depuis le début de l’année, surpassant largement la hausse de 14% du Nasdaq; il s’échangeait récemment à 25 fois les bénéfices prévisionnels, contre une moyenne sur cinq ans de 15 fois

** La concurrence s'intensifie sur le marché des réseaux basés sur l'IA: la start-up Lumilens a récemment été valorisée à 5,5 milliards de dollars et recrute des ingénieurs issus de Cisco