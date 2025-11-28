Avant la panne du CME, les interruptions de bourse qui ont ébranlé les investisseurs

CME Group CME.O , le plus grand opérateur boursier au monde, a connu vendredi une panne de plusieurs heures qui a interrompu les échanges sur sa plateforme de devises et sur les contrats à terme couvrant les devises, les matières premières, les bons du Trésor et les actions.

La panne, qui a commencé au début de l'heure de l'Asie et a été en grande partie résolue dans la matinée aux États-Unis, a été l'une des plus longues depuis des années, selon les acteurs du marché.

Depuis des décennies, les pannes de bourse - déclenchées par des bogues logiciels, des défaillances matérielles, des cyberattaques, voire des événements inattendus tels que des animaux endommageant l'équipement - ont perturbé les marchés et érodé la confiance des investisseurs à mesure que les échanges passaient des salles de marché physiques à des systèmes électroniques ultra-rapides.

Voici un aperçu des autres pannes majeures:

14 août 2024: La Bourse de Moscou a interrompu les transactions pendant plus d'une heure en raison d'une panne.

31 juillet 2024: La bourse suisse SIX a connu l'une des pires pannes de ces dernières années après qu'un problème technique a interrompu à deux reprises les échanges d'actions, d'obligations et de fonds pendant des heures.

19 juillet 2024: Les données et les services du groupe LSEG

LSEG.L ont subi une panne qui a perturbé les marchés financiers. Une panne technologique plus large a également secoué le monde ce jour-là.

3 juin 2024: Un problème à la Bourse de New York a provoqué des fluctuations massives des actions de Berkshire Hathaway

BRKa.N et de Barrick, ainsi que des arrêts de cotation dans des dizaines d'autres sociétés.

19 octobre 2023: La Bourse de Londres a signalé un incident qui l'a obligée à interrompre les transactions sur les petites valeurs britanniques, bien que les valeurs sûres n'aient pas subi d'interruptions.

2 août 2021: Eikon, la plateforme de données et d'informations Refinitiv de la London Stock Exchange, a connu une panne de plusieurs heures, la troisième de l'année.*

17 juin 2021: L'opérateur paneuropéen des marchés financiers Euronext ENX.PA a connu des problèmes techniques , qui ont interrompu les échanges de produits dérivés sur indices pendant près de quatre heures.

15 novembre 2020: Un problème de logiciel a contraint la bourse australienne à interrompre les transactions 20 minutes après l'ouverture. L'opérateur boursier ASX a repris les transactions un jour plus tard.

2 novembre 2020: Les principaux indices européens STOXX

.STOXX .STOXX50 ont ouvert avec plus d'une heure de retard après une panne due à des "problèmes de données d'entrée", a indiqué l'opérateur d'indices Qontigo à ses clients.

1er octobre 2020: Les transactions à la Bourse de Tokyo ont été interrompues en raison d'une panne matérielle, ce qui constitue la pire panne jamais survenue sur le troisième marché boursier du monde.

28 août 2020: La bourse néo-zélandaise a repris ses activités après quatre jours consécutifs de perturbations dues à des cyberattaques.

1er juillet 2020: Un problème logiciel a temporairement interrompu les transactions sur la plateforme de transactions électronique allemande Xetra, gérée par la Deutsche Boerse, en juillet. C'était la deuxième fois que le système tombait en panne depuis le mois d'avril.

8 mai 2020: La Bourse de Moscou a suspendu les transactions boursières pendant 42 minutes en raison d'une erreur logicielle.

27 février 2020: Le Groupe TMX, le plus grand opérateur boursier du Canada, a connu sa deuxième panne en moins de deux ans, lorsqu'une défaillance matérielle a causé des problèmes avec l'entrée des ordres, entraînant l'arrêt des transactions sur trois bourses locales pendant près de deux heures.

1er novembre 2019: Les marchés boursiers nordiques et baltes de Nasdaq Inc ont été interrompus par des problèmes techniques deux fois en une journée en raison de problèmes de connectivité de la bourse.

5 septembre 2019: Hong Kong Exchanges and Clearing a suspendu les échanges de produits dérivés pour l'après-midi en raison d'un bug logiciel qui a entraîné des problèmes de connectivité sur le système de transactions automatique des contrats à terme de Hong Kong.

16 août 2019: Un problème logiciel a retardé de près de deux heures le début des transactions sur les indices boursiers britanniques de premier ordre FTSE 100 et de moyenne capitalisation, ce qui a constitué la plus longue panne de la Bourse de Londres en huit ans.

25 avril 2018: La Bourse de New York de l'Intercontinental Exchange a suspendu la négociation de cinq actions, dont Amazon et Alphabet, pendant une partie de la journée en raison d'un problème technique concernant les rapports sur les transactions.

14 juillet 2016: La Bourse de Singapour a suspendu la négociation de titres pendant la dernière moitié de la journée en raison de la génération de messages de confirmation de transaction en double.

8 juillet 2015: Le NYSE a été contraint de suspendre les transactions pendant plusieurs heures en raison d'un problème technique interne.

31 mars 2015: Le NYSE Arca de l'ICE a connu un problème technique qui a entraîné l'indisponibilité temporaire de certains des fonds négociés en bourse les plus populaires et a conduit certains investisseurs à payer des actions plus cher qu'ils ne l'auraient fait autrement.

22 août 2013: La négociation de toutes les actions cotées au Nasdaq a été interrompue pendant plusieurs heures à la suite d'un problème logiciel qui a entraîné des problèmes de connectivité avec un flux de données sectorielles.

18 mai 2012: L'introduction en bourse de Facebook sur le Nasdaq, d'un montant de 16 milliards de dollars, a été entachée de problèmes techniques qui ont retardé l'ouverture de la bourse et laissé de nombreux traders dans l'ignorance pendant des heures des transactions qui avaient été effectuées, ce qui a entraîné des pertes substantielles pour plusieurs entreprises.

23 mars 2012: Bats Global Markets, qui a ensuite été racheté par Cboe Global Markets, a été contraint d'annuler son introduction en bourse sur son propre marché après une série de problèmes causés par un bogue logiciel.

6 mai 2010: Des conditions de marché instables combinées à un ordre de vente massif et agressif pour un titre à terme populaire ont déclenché un "flash crash" qui a fait plonger la moyenne industrielle du Dow Jones de plus de 1 000 points, effaçant temporairement près de 1 000 milliards de dollars de valeur de marché.

2 août 1994: Un écureuil a rongé une ligne électrique à Trumbull, dans le Connecticut, où le Nasdaq avait l'habitude de conserver ses serveurs, et le système d'alimentation de secours de la bourse ne s'est pas déclenché, entraînant une panne de plus d'une demi-heure. Un incident similaire s'était produit le 9 décembre 1987, lorsqu'un écureuil avait rongé un câble électrique à Turnbull, déclenchant une série d'événements qui avaient interrompu les transactions sur le Nasdaq pendant près d'une heure et demie.

* LSEG paie Reuters pour les informations.