Avant l'ouverture : l'Europe en baisse avant l'annonce de Micron, dans le sillage de la chute du secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

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AVANT L'OUVERTURE: L'EUROPE EN BAISSE À L'APPROCHE DE MICRON APRÈS LA CHUTE DU SECTEUR TECH

Les actions européennes devraient connaître un démarrage prudent ce mercredi, les investisseurs étant confrontés à un contexte mondial fragile dans le secteur technologique.

Les contrats à terme sur l’Euro STOXX 50, le DAX et le FTSE reculent de 0,1 à 0,3 %, après un rebond timide en Asie, tandis que les contrats à terme sur Wall Street se stabilisent après la vague de ventes de mardi, les contrats sur le Nasdaq progressant de 0,5 %. Le sentiment reste marqué par la volatilité après une forte rotation hors des valeurs technologiques à l’approche des résultats du fabricant américain de puces mémoire Micron MU.O . Les investisseurs surveillent ces résultats à la recherche d’indices montrant que la demande en infrastructures d’IA peut soutenir des valorisations élevées, après que le S&P 500 .SPX a chuté de plus de 1 % malgré la hausse de la plupart de ses composants – une première cette année, soulignant la pression qui pèse sur les poids lourds du secteur technologique. Dans les premières indications des marchés européens, les semi-conducteurs mènent la hausse, reflétant un rebond timide en Asie. ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE et BE Semi BESI.AS progressent, soutenus par un rebond de l’indice sud-coréen Kospi et la bonne tenue des valeurs du secteur de la mémoire telles que SK Hynix 000660.KS . Micron a progressé de 3 % sur Tradegate après une chute de 13 % mardi.

Par ailleurs, Rheinmetall RHMG.DE recule en pré-ouverture après des informations selon lesquelles l’Allemagne pourrait abandonner son projet de programme de frégates, tandis que Deutsche Post DHLn.DE recule sous l’effet d’un effet d’entraînement négatif lié à FedEx FDX.N , dont les marges ont déçu malgré un bénéfice supérieur aux prévisions.

Du côté des fusions-acquisitions, Segro SGRO.L a rejeté une offre publique d’achat entièrement en actions émanant du groupe logistique américain Prologis PLD.N , qui valorisait le propriétaire britannique d’entrepôts à environ 16,6 milliards de dollars, soit une prime de 24,7 % par rapport à la clôture de mardi. Les prestataires de services pétroliers Subsea7 SUBC.OL et Saipem SPMI.MI devraient afficher des gains en début de séance après que l’autorité brésilienne de la concurrence a approuvé leur projet de fusion sans restrictions.

(Danilo Masoni)

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