Rheinmetall dans la tourmente, vers l'abandon du projet de frégates ?

Une frégate F126. (crédit : DR)

Le titre du géant allemand de la défense décroche de 15% à Francfort alors que Berlin envisagerait de mettre fin au programme de frégates F126. Les investisseurs redoutent la perte d'un important relais de croissance pour le champion allemand de la défense.

Le titre Rheinmetall signe la plus forte baisse du DAX ce matin, plombé par des informations de presse évoquant un possible abandon du projet de construction de six frégates F126, estimé à 12,8 MdsEUR.

"Rheinmetall était pressenti pour remporter le contrat [...], le chantier naval néerlandais Damen, maître d'oeuvre actuel du programme, accumulant des retards", réagissent ce matin les analystes d'AlphaValue.

Pour rappel, le chantier néerlandais Damen Naval avait obtenu un contrat de quatre frégates en 2020, avant que celui-ci ne soit étendu à deux navires supplémentaires.

Mais l'intégration des systèmes à bord des principaux navires de combat s'est avérée extrêmement complexe, entraînant retards, surcoûts et... des tensions avec Berlin.

Conséquences ? Les autorités allemandes et Damen avaient alors convenu d'engager un processus visant à retirer au groupe néerlandais son rôle de maître d'oeuvre principal pour le confier à Rheinmetall, qui avait d'ailleurs acquis Naval Yards Lürssen pour 1,5 MdEUR afin d'étendre ses activités vers la construction navale.

Tout semblait donc sur la bonne voie pour l'industriel allemand... sauf que le ministre de la Défense, Boris Pistorius, et d'autres hauts responsables auraient informé hier des représentants de l'industrie et des parlementaires de premier plan de leur intention de renoncer au projet de construction de six frégates F126.

En clair : le projet pourrait donc être purement et simplement abandonné. "Cela ne devrait entraîner qu'un coût limité pour Rheinmetall, mais une facture importante pour les contribuables", souligne-t-on chez AlphaValue.

"Le principal bénéficiaire d'un tel scénario serait TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems), l'Allemagne pouvant alors commander davantage de frégates de plus petite taille de classe MEKO (huit unités au lieu de quatre)", poursuivent les analystes.

Saïma Hussain, chargée du dossier chez AlphaValue, rapporte qu'en mars, l'Allemagne avait déjà décidé d'acquérir auprès de TKMS quatre frégates MEKO A-200 comme solution transitoire en raison des retards du programme F126. L'objectif restait alors de maintenir le programme F126, avec Rheinmetall prenant la suite de Damen.

"L'élément nouveau est que Berlin envisagerait désormais d'abandonner complètement le programme F126 et de le remplacer par huit frégates MEKO construites par TKMS. Cela signifierait que Rheinmetall ne bénéficierait plus de l'opportunité attendue de reprendre le programme, ce qui explique la forte réaction du marché", conclut-elle.