Le groupe de défense franco-allemand KNDS veut placer 20% de ses titres en Bourse

Les canons Caesar de KNDS lors de manoeuvres à Canjuers, dans le sud de la France, le 20 octobre 2025 ( AFP / Frederic DIDES )

Le groupe franco-allemand KNDS, au coeur du projet de char du futur MGCS, a annoncé mercredi vouloir placer "dans les prochaines semaines" 20% de son capital en Bourse, après l'accord entre Paris et Berlin sur une gouvernance paritaire de l'entreprise.

Ce projet rejoint l'ambition européenne d'un réarmement du continent pour à la fois répondre à la menace posée par la Russie et jugée grandissante, et aux tensions avec les Etats-Unis de Donald Trump.

Elle "devrait prendre la forme de placements privés auprès d'investisseurs institutionnels dans différentes juridictions", précise le groupe dans un communiqué.

"Aucune offre publique n'est prévue dans aucune juridiction", ajoute-t-il. Il s'agira par conséquent d'un placement privé à 100% d'actions auprès d'investisseurs institutionnels. En clair: il n'y aura pas une seule action vendue à des particuliers.

L'introduction en Bourse devrait consister en la cession d'environ 20% maximum du capital de KNDS par ses actionnaires actuels, à savoir GIAT Industries, détenue par l'État français, et Wegmann, holding, qui représente les propriétaires allemands privés et va céder ses parts, précise le groupe.

La France conservera 40% du capital et l'Allemagne, qui est parvenue à un accord de principe avec la holding Wegmann, devrait détenir le même pourcentage dans la société.

Le Parlement allemand doit encore donner son aval, ainsi que toutes les juridictions compétentes.

"L'Europe entre dans une nouvelle ère en matière de défense et de sécurité. Les forces armées se modernisent à grande vitesse et reconstituent des capacités essentielles de défense terrestre. KNDS est idéalement positionné pour accompagner cette évolution", a indiqué Jean-Paul Alary, le directeur général du groupe, dans le communiqué annonçant ce projet.

"De plus amples détails concernant la structure de gouvernance de KNDS après son introduction en Bourse seront communiqués ultérieurement, si et lorsque l'introduction en Bourse sera lancée", ajoute le groupe, dans son communiqué.

L'accord sur la gouvernance de KNDS annoncé lundi par Paris et Berlin devrait rassurer les investisseurs, quelque peu inquiets après le naufrage du Scaf, l'avion du futur et programme emblématique de la coopération franco-allemande, emporté par les rivalités industrielles.

Créé en 2015 par la fusion du français Nexter, alors détenu par l'Etat français, et de l'allemand KMW, propriété de la famille Bode-Wegmann, KNDS est l'un des acteurs clé de l'industrie européenne de défense terrestre face à la concurrence américaine (General Dynamics/GDLS).

KNDS fournit aux armées des chars de combat, des véhicules blindés de transport de troupes, des canons Caesar, très prisés en Ukraine ainsi que des ponts portables et des véhicules robotisés.

Les négociations entre l’Etat allemand et Wegmann & Co., la holding regroupant les propriétaires familiaux de KNDS, avaient auparavant achoppé sur la question du prix d'entrée en Bourse.

Des dissensions internes ont également eu lieu au sein du gouvernement concernant la taille de la participation, certains plaidant pour un investissement plus modeste, à hauteur de 30%.