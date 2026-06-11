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Augustin de Romanet réélu président de Paris Europlace
information fournie par AOF 11/06/2026 à 14:58

(Zonebourse.com) - Le conseil d'administration de Paris Europlace a réélu Augustin de Romanet à sa présidence pour un nouveau mandat de quatre ans, lors de sa réunion du 8 juin 2026. Président de Paris Europlace depuis 2018, président d'honneur du groupe ADP et administrateur de plusieurs grandes entreprises, il a remercié les membres du conseil pour la confiance renouvelée qu'ils lui témoignent.

Paris Europlace regroupe plus de 600 acteurs de l'écosystème financier (banques, assurances, gestionnaires d'actifs, intermédiaires, fintechs, entreprises industrielles et commerciales, sociétés de conseil, cabinets d'avocats, acteurs publics)... : un réseau unique pour réunir toutes les parties prenantes de la place financière de Paris et échanger sur leurs priorités.

"Dans un environnement économique et géopolitique qui se recompose profondément, Paris a toutes les cartes en main pour demeurer la grande place financière de l'Europe continentale. C'est l'ambition qui guidera notre action au cours des quatre prochaines années", souligne Augustin de Romanet, président de Paris Europlace.

Quatre priorités pour le nouveau mandat

Le président a réaffirmé les axes stratégiques qui structureront l'action de Paris Europlace :

- renforcer la compétitivité et l'attractivité de la Place de Paris face à la concurrence internationale ;

- contribuer à l'évolution réglementaire à Bruxelles notamment pour permettre une plus grande intégration du marché européen des capitaux ;

- mobiliser l'épargne de long terme au service de l'économie réelle afin de favoriser les marchés actions et le private equity, indispensables aux financements des investissements dans les différents domaines tels que la transition énergétique, le numérique, etc. ;

- et accompagner l'essor de la finance numérique : faire de Paris un hub de référence en matière d'innovation financière, d'actifs numériques et d'intelligence artificielle appliquée à la finance.

Une gouvernance confirmée et enrichie

En outre, le président a proposé la reconduction de Jean Lemierre, président du conseil d'administration de BNP Paribas, et d'Yves Perrier, président du conseil d'administration du groupe Edmond de Rothschild, dans leurs fonctions de vice-présidents. Sur proposition d'Augustin de Romanet, le conseil d'administration a approuvé la nomination de Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi, en tant que vice-présidente.

Le conseil d'administration a par ailleurs confié à Fabrice Demarigny une mission de consultation auprès des principales parties prenantes de la Place financière, dont les conclusions seront présentées dans les prochaines semaines.

Enfin, il a été décidé l'activation du comité stratégique prévu par les statuts de l'association. Cette instance réunira, aux côtés du président et des trois vice-présidents, Alain Papiasse, président du comité de pilotage, Robert Ophèle et Laurence Parisot, le directeur général du Trésor étant invité permanent de ce comité.

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