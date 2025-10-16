 Aller au contenu principal
Aucun accord encore avec Airbus et Leonardo pour une alliance sur les satellites, dit Thales
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 14:41

Thales TCFP.PA a déclaré jeudi que les travaux visant à former une alliance satellitaire européenne avec Airbus AIR.PA et Leonardo

LDOF.MI se poursuivaient, en réponse à un article de presse annonçant qu'un accord de principe avait été trouvé.

Le journal allemand Boersen-Zeitung a rapporté jeudi que les trois groupes aérospatiaux étaient parvenus à un accord de principe et a ajouté que la signature de celui-ci aurait lieu dans les prochains jours, citant des sources non spécifiées au courant de l'affaire.

Le projet, baptisé "Bromo", est conçu pour aider les partenaires potentiels à concurrencer le système Starlink de l'homme d'affaires américain Elon Musk.

Airbus n'était pas disponible pour un commentaire dans l'immédiat. Leonardo n'a pas souhaité faire de commentaire.

Reuters a rapporté le mois dernier que les trois groupes avaient redoublé d'efforts pour combiner leurs activités satellitaires dans une coentreprise de 10 milliards d'euros et qu'ils travaillaient à la conclusion d'un accord initial dans les semaines à venir.

Michael Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space, a depuis déclaré que le projet était en bonne voie mais que plusieurs questions devaient encore être clarifiées.

(Rédigé par Ludwig Burger, Tim Hepher et Giulia Segreti, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

