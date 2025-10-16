Partenariat entre Spotify et grands labels pour développer des contenus IA "responsables"

La plateforme de musique en ligne Spotify a passé un accord avec les plus importants labels mondiaux pour "développer des produits IA (intelligence artificielle) responsables", contrôlés par les artistes qui pourront en tirer des revenus.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le partenariat inclut les "Big Three", les trois maisons de disques dominantes que sont Sony Music, Universal Music et Warner Music, ainsi que le label français Believe, selon un communiqué publié jeudi.

Avec la vague de l'IA générative, les morceaux entièrement ou partiellement créés avec l'intelligence artificielle déferlent sur les plateformes de streaming.

Ce raz-de-marée suscite l'inquiétude d'une partie de l'industrie musicale, qui craint d'y perdre des revenus.

Les contenus IA sont ainsi souvent générés grâce à des plateformes comme Suno ou Udio. Leurs modèles sont bâtis sur des chansons existantes dont les auteurs et interprètes ne sont pas rémunérés.

De nombreuses procédures judiciaires ont été intentées pour mettre un terme à ces pratiques ou les réguler, mais il n'existe pas encore de jurisprudence établie en la matière.

Spotify, de même que la plupart des grands services de streaming, à l'exception de Deezer, ne signalent pas clairement et systématiquement les morceaux entièrement conçus par IA.

Concrètement, le partenariat dévoilé jeudi prévoit notamment la mise à disposition des artistes et des labels d'outils leur permettant de mettre en ligne leurs propres contenus IA dans un cadre défini à l'avance.

Ce système inclura une méthode de rémunération des artistes et détenteurs de droits, qui seront, en outre, crédités pour leur participation.

Spotify offrira la possibilité aux auteurs, interprètes ou ayants-droit de ne pas participer au programme.

"Les outils IA que nous développons ne remplaceront pas la créativité artistique humaine", assure Spotify, mais "offriront aux artistes de nouvelles opportunités créatives" et des moyens supplémentaires d'"entrer en contact avec les fans".

"Si l'industrie de la musique ne prend pas les devants aujourd'hui", estime le géant du streaming, "l'innovation IA aura lieu ailleurs, sans droits, sans consentement et sans rémunération."