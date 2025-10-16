 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un impact "immédiat" de 11 milliards d'euros : ce que coûterait une loi spéciale pour pallier l'absence de budget 2026
information fournie par Boursorama avec Media Services 16/10/2025 à 17:16

Ces chiffres ont été communiqués par le ministère des Comptes publics.

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Un "plan B" supérieur à la dizaine de milliards d'euros. En l'absence d'un budget 2026 voté par le Parlement, l'éventuelle entrée en vigueur au 1er janvier d'une loi spéciale garantissant la continuité budgétaire de l'Etat coûterait 11 milliards d'euros à l'économie française, a indiqué jeudi 16 octobre le ministère des Comptes publics, confirmant une information des Echos.

Une telle loi spéciale autoriserait l'Etat à percevoir les impôts existants, tandis que ses dépenses seraient gelées par décret, en attendant le vote d'un réel budget, comme ce fut le cas début 2025 après la censure du gouvernement de Michel Barnier.

Cet impact de 11 milliards d'euros serait "immédiat", selon le ministère des Comptes publics: 3 milliards de recettes en moins en raison d'une croissance réduite de 0,2 point de PIB du fait d'une incertitude accrue; et 8 milliards de mesures d'économies qui ne se feraient pas.

Des décalages à un milliard le mois

Les Echos , qui ont consulté une note détaillant ces chiffres, cite par exemple les pensions de retraites qui resteraient indexées sur l'inflation (3 milliards), alors qu'elles sont gelées dans le projet de loi de finances (PLF) soumis pour examen au Parlement. Le décalage dans le temps de certaines mesures coûterait notamment 1 milliard par mois, a précisé Bercy à l'AFP.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a échappé à quelques voix près jeudi à la censure, le Parti socialiste lui laissant sa chance en échange de sa promesse de suspendre la réforme des retraites. Les débats budgétaires vont désormais pouvoir commencer à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine, le Parlement disposant en tout de 70 jours pour se prononcer sur le PLF, en vue d'une promulgation au plus tard le 31 décembre.

Budget France

4 commentaires

  • 16 octobre 20:04

    qu’ils regardent combien coûte l’immigration et l’Algérie et combien nous coûte le gouvernement avec leur soit disant écologie.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des infirmières ouzbèkes apprennent l'allemand à Tachkent, le 13 août 2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )
    Pour les migrants centrasiatiques, la tentation de l'Occident plutôt que la Russie
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:07 

    "On va travailler sur les mots de la santé", annonce une professeure d'allemand à des infirmières ouzbèkes en partance pour l'Allemagne. Comme elles, un nombre croissant de ressortissants d'Asie centrale tentent leur chance dans des pays occidentaux, intéressés ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Pékin reçoit les patrons américains d'Apple et Blackstone
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.10.2025 08:06 

    Des ministres chinois ont reçu cette semaine les patrons du géant technologique californien Apple , Tim Cook, et du fonds d'investissement américain Blackstone, Stephen Schwarzman, en pleine escalade commerciale sino-américaine. Les officiels chinois ont mis à ... Lire la suite

  • Arsenio Dominguez, le secrétaire général de l'OMI, le 8 octobre 2025, à Londres ( AFP / Adrian Dennis )
    Accord pour des bateaux moins polluants: vote décisif sous pression américaine
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:03 

    Les pays membres de l'Organisation maritime internationale (OMI) se prononcent vendredi à Londres sur l'adoption d'un plan ambitieux visant à réduire la pollution des navires marchands, mais les Etats-Unis oeuvrent pour faire basculer le vote. L'adoption de ce ... Lire la suite

  • Hermès 3 (Crédit: Modern Affliction / Unsplash)
    Hermès ouvre son premier magasin à Nashville aux États-Unis
    information fournie par Zonebourse 17.10.2025 07:59 

    Hermès renforce sa présence aux États-Unis avec l'ouverture de son premier magasin à Nashville, le quarante-troisième du pays. Cette nouvelle adresse est située dans le quartier de Wedgewood-Houston. Réparti sur deux niveaux d'une ancienne fabrique de bonneterie, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank