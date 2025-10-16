L'UE "jouet" financier des Etats-Unis et de l'Asie : Merz plaide pour une Bourse européenne face à la concurrence mondiale

Face aux menaces de décrochage économique du Vieux continent, le chancelier allemand réclame la création d'une place financière renforcée à l'échelle européenne, afin d'accueillir les "entreprises prospères" avant qu'elles ne décident d'aller voir ailleurs.

Friedrich Merz, à Berlin, le 16 octobre 2025 ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Que doit faire l'Europe face aux grandes places boursières mondiales? Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé jeudi 16 octobre à la création d'une place financière européenne pour concurrencer ses rivales américaines et asiatiques, afin d'éviter la fuite des capitaux des entreprises du continent, en perte de compétitivité.

Lors d'un discours devant les députés allemands avant un sommet européen la semaine prochaine, le chancelier a répété la nécessité d'unifier les marchés de capitaux de l'UE. Ce véritable serpent de mer des sommets des 27 prévoit d'harmoniser les règlementations des différentes bourses européennes, pour accélérer les flux financiers au sein de l'UE et faciliter les investissements .

Des vaccins aux sandales, les grandes allemandes traversent l'Atlantique

"Nos entreprises ont besoin d'un marché des capitaux suffisamment large et profond pour pouvoir se financer mieux, et surtout, plus rapidement" a déclaré le dirigeant.

Berlin et Bruxelles ont donc "besoin d'une Bourse européenne pour que des entreprises prospères comme, par exemple BioNTech en Allemagne, n'aient pas à aller à la Bourse de New York", a-t-il ajouté. Le laboratoire connu pour son vaccin contre le Covid-19 fait partie des entreprises du Nasdaq depuis 2019.

D'autres entreprises allemandes ont aussi tourné le dos à la bourse de Francfort pour celle de New York, comme la célèbre marque de sandales Birkenstock ou le géant gazier Linde. Ce dernier avait quitté le Dax en 2023, dénonçant les règles boursières allemandes qui bridaient ses performances, ce qui avait été un coup de massue pour la place de Francfort.

Le risque d'une Europe "jouet"

Ce n'est que grâce à une bourse européenne "que la création de valeur issue de la recherche allemande et européenne restera en Europe", selon Friedrich Merz. Enlisée dans la stagnation, l'Union Européenne et ses entreprises phare, notamment allemandes, sont menacées de décrochage économique et technologique vis à vis de la Chine et des Etats-Unis.

Le risque est que l'Europe devienne un "jouet pour les grands pôles économiques en Asie et en Amérique", a aussi déclaré le chancelier. A la pointe de cette consolidation financière européenne se trouve Euronext , l'opérateur de la bourse de Paris, qui a racheté plusieurs places (Oslo, Milan) et lorgne désormais sur celle d'Athènes. Plusieurs tentatives de fusion avec son grand concurrent, l'allemand Deutsche Börse, ont échoué par le passé.