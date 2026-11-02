information fournie par Actusnews • 02/11/2026 à 17:50

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 au 30 octobre 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 29-Oct-26 FR0000063737 2 020 52,1615 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 29-Oct-26 FR0000063737 1 361 51,9800 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 29-Oct-26 FR0000063737 322 52,0894 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 29-Oct-26 FR0000063737 295 52,1627 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Oct-26 FR0000063737 2 030 51,8348 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Oct-26 FR0000063737 1 403 51,8436 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Oct-26 FR0000063737 313 51,4000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Oct-26 FR0000063737 289 51,8384 AQEU

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 530 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com