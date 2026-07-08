Au Japon, les primes sur l'aluminium au troisième trimestre atteignent leur plus haut niveau depuis 2015 en raison d'une pénurie d'approvisionnement au Moyen-Orient

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* Les nouvelles primes ont augmenté de près de 13 % par rapport au deuxième trimestre

* C'est le niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2015

* Les producteurs ont revu leurs offres initiales à la baisse alors que les primes européennes s'assouplissent

(Mise à jour avec détails et commentaires) par Yuka Obayashi

Les acheteurs japonais d’aluminium ont accepté de payer des primes de 395 dollars par tonne métrique pour les livraisons prévues entre juillet et septembre, soit le niveau le plus élevé depuis 2015, alors que l’ deguerre américano-israélienne sur l’Iran a restreint l’offre, ont indiqué cinq sources impliquées dans les négociations sur les prix.

Le Japon est l’un des principaux importateurs asiatiques de ce métal léger, et les primes qu’il accepte de payer chaque trimestre pour les livraisons de métal primaire, en plus du cours au comptant de l’ (LME) CMAL0 , servent de référence régionale.

Les primes convenues sont en hausse par rapport aux 350 à 353 dollars par tonne versées entre avril et juin, marquant ainsi la troisième hausse trimestrielle consécutive et le niveau le plus élevé depuis les 425 dollars enregistrés entre janvier et mars 2015.

LES PRODUCTEURS RÉDUISENT LEURS OFFRES À MESURE QUE LES TENSIONS S’APAIENT

Fin mai, les producteurs mondiaux avaient initialement demandé des primes de 460 à 480 $ par tonne pour les livraisons de juillet à septembre, soit une hausse de 30 % à 37 % par rapport au trimestre précédent, mais ils ont progressivement revu leurs offres à la baisse avant de s’accorder sur 395 $, ont indiqué ces sources.

«Les accords ont été conclus après que les producteurs ont revu leurs offres à la baisse, à mesure que les tensions au Moyen-Orient s’apaisaient et que les primes européennes s’atténuaient», a déclaré une source au sein d’une aciérie japonaise. «Les acheteurs ont accepté ces conditions dès que les offres sont passées sous la barre psychologique des 400 dollars.»

Une source au sein d’une maison de négoce japonaise a indiqué que les accords avaient été conclus cette semaine après que les producteurs eurent fait d’importantes concessions pour ramener leurs offres sous la barre des 400 dollars.

Ces sources ont souhaité garder l’anonymat, les négociations étant confidentielles.

La fermeture du détroit d’Ormuz en raison de la guerre a perturbé les approvisionnements en provenance du Moyen-Orient, qui représente 9 % de la capacité mondiale de fusion d’aluminium, et a freiné les expéditions de matières premières nécessaires à la production de ce métal. En 2025, le Japon s’est approvisionné à près de 30 % de ses importations de lingots d’aluminium, y compris de métal primaire et d’alliages, dans cette région.

Le conflit a également eu un impact direct sur la production, des frappes de missiles ayant touché deux fonderies du Golfe.

Mais une série d’annonces la semaine dernière concernant la reprise des approvisionnements a pesé sur les cours du métal. La prime de risque liée à la guerre s’est en grande partie évaporée dans un contexte de cessez-le-feu plus durable et de reprise du trafic maritime dans le détroit.

Pour autant, les inquiétudes quant à la fragilité de la trêve persistent après que de nouvelles frappes américaines contre l’Iran mardi ont mis en évidence le risque de nouvelles perturbations de l’approvisionnement.

Les stocks d’aluminium dans les trois principaux ports japonais

AL-STK-JPPRT ont chuté de 4,2 % par rapport au mois précédent pour s’établir à 238 900 tonnes métriques à la fin du mois de mai, leur plus bas niveau depuis près d’une décennie, selon les données publiées en juin par Marubeni 8002.T .