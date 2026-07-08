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L'Europe ouvre dans le rouge avec la recrudescence des tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 09:51

Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam

Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam

Les principales Bourses européennes reculent ‌mercredi en début de séance, affectées par une nouvelle recrudescence des tensions ​au Moyen-Orient, qui fait grimper les cours du pétrole et sème le doute quant aux perspectives de paix dans la région.

À Paris, le CAC 40 ​perd 0,89% à 8.361,53 points vers 07h20 GMT. À Francfort, le Dax recule de 1,20% et ​à Londres, le FTSE 100 cède ⁠0,76%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,86%, le FTSEurofirst 300 perd ‌0,80% et le Stoxx 600 abandonne 0,79%.

L'armée américaine a mené mercredi de nouvelles frappes en Iran après avoir suspendu la ​veille l'autorisation temporaire accordée ‌à l'Iran pour vendre son pétrole, en "réponse" aux attaques ⁠imputées à Téhéran de trois pétroliers près du détroit d'Ormuz.

Les Gardiens de la révolution iranienne disent pour leur part avoir visé 85 sites militaires américains ⁠à Bahreïn et ‌au Koweït.

Cette nouvelle recrudescence des tensions met en évidence à ⁠quel point les négociations en vue d'un accord durable entre les ‌deux parties seront complexes, ainsi que les risques qui continuent ⁠de peser sur le transport d'hydrocarbures via le détroit stratégique ⁠d'Ormuz.

Le secteur de ‌l'énergie est le seul du Stoxx 600, à afficher des gains (+1,26%) ce mercredi ​à l'ouverture, soutenu par la ‌hausse de 3% des cours du pétrole à la suite des nouvelles attaques.

À Paris, TotalEnergies prend ​1,43%, tandis que Maurel et Prom grimpe de 3,14% dans les premiers échanges.

Sur le reste de l'actualité des entreprises, Aperam cède 3%, à ⁠la suite d'un abaissement de la recommandation de la part d'Exane BNP, tandis que Lufthansa cède 3,3% après une dégradation de Citi.

La technologie, très suivie ces derniers jours sur fond de ventes dans le secteur des semi-conducteurs, réduit ses pertes par rapport à la veille.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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