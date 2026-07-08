OpenAI s'apprête à lancer le modèle GPT le plus performant après un déploiement retardé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* OpenAI annonce que GPT-5.6 Sol, Terra et Luna seront lancés jeudi

* L'entreprise technologique avait limité l'accès à GPT-5.6 à des partenaires triés sur le volet après un report demandé par le gouvernement le mois dernier

* Selon Axios, l’administration Trump a approuvé un lancement à grande échelle après des tests supplémentaires

(Ajout de détails sur les modèles au paragraphe 10) par Devika Madhusudhanan Nair et Shubham Kalia

OpenAI lancera publiquement GPT-5.6, son modèle d’IA le plus avancé, jeudi, après un report le mois dernier, motivé par des demandes du gouvernement américain liées à des préoccupations accrues en matière de sécurité nationale concernant l’utilisation abusive potentielle de technologies d’IA puissantes.

Les États-Unis et la Chine se livrent à une course au développement de modèles d’IA de pointe qui, selon les experts, pourraient accélérer de manière spectaculaire les cyberattaques sophistiquées dans des secteurss’appuyant sur des systèmes technologiques complexes, interconnectés et souvent vieux de plusieurs décennies.

Washington a renforcé la surveillance des lancements de modèles d’IA avancés afin d’identifier les menaces potentielles, craignant que cette technologie ne soit détournée par l’armée ou les services de renseignement en Chine, enRussie et dansd’autres pays .

Les autorités chinoises ont également organisé des réunions avec les principales entreprises technologiques afin d’étudier la possibilité de restreindre l’accès depuis l’étranger aux modèles d’IA les plus avancés de Chine, y compris ceux qui n’ont pas encore été commercialisés.

Anthropic, concurrent d’OpenAI, avait brusquement désactivé ses modèles d’IA les plus avancés, Mythos 5 et Fable 5, pour tous les utilisateurs, à la suite de l’arrêté de contrôle des exportations pris par le gouvernement américain le 12 juin pour des raisons de sécurité nationale. Ces restrictions ont été levées la semaine dernière après qu’Anthropic eut mis en place certaines mesures de sécurité.

Axios, qui a révélé l’information concernant le lancement d’OpenAI, a indiqué que l’administration Trump avait approuvé un lancement à grande échelle de GPT-5.6 à la suite de tests supplémentaires et de réunions entre l’entreprise et des responsables gouvernementaux.

La Maison Blanche et le ministère américain du Commerce n’ont pas répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

OpenAI avait limité l’accès à GPT-5.6 à un petit groupe de partenaires sélectionnés, dont les coordonnées avaient été communiquées aux autorités.

Le propriétaire de ChatGPT lancera son modèle GPT-5.6 Sol, le plus performant, ainsi que les modèles Terra et Luna, moins coûteux, a-t-il annoncé mardi soir dans un message publié sur X.

OpenAI avait vanté des capacités « agentiques » améliorées en programmation, en biologie et en cybersécurité lors de la présentation en avant-première de ces modèles fin juin. À l’époque, OpenAI avait déclaré que le GPT-5.6 Sol était compétitif face au Mythos AVANT-PAPIER d’Anthropic sur le benchmark de cybersécurité ExploitBench.

Le milliardaire Elon Musk, dont SPCX.O SpaceXAI rivalise avec Anthropic et OpenAI, a déclaré mercredi que son entreprise mettait également son modèle phare, Grok 4.5, à la disposition du public.

PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NATIONALE

Le président américain Donald Trump a signé un décret établissant un cadre volontaire en vertu duquel les développeurs d’IA pourraient fournir des « modèles de pointe concernés » au gouvernement américain pendant une période pouvant aller jusqu’à 30 jours avant de les mettre à la disposition de partenaires de confiance.

Alors que Washington a levé les contrôles à l’exportation pour le modèle Fable d’Anthropic, Mythos, conçu pour les professionnels de la cybersécurité, n’est toujours accessible qu’à certaines organisations américaines « de confiance ».

En Chine, les autorités s’inquiètent de la possibilité que Mythos exploite des failles logicielles et que les États-Unis puissent déployer ce modèle à l’encontre des intérêts de Pékin.

Anthropic a averti qu’il était « probablement impossible » de rendre un modèle d’IA totalement à l’abri des « jailbreaks ».