Au-delà du flou, la semaine finit sur une note positive

Edmond de Rotschild Asset Management

• Les discussions se poursuivent avec la médiation du Pakistan mais également de la Chine.

• Les données américaines demeurent résilientes avec une croissance qui a rebondi au

premier trimestre.

• A l'inverse, les données d'activité de la zone Euro s'essoufflent avec une croissance au

premier trimestre à 0,1% vs 0,2% attendus.

Au-delà du flou persistant lié à la situation géopolitique, la semaine finit sur une note positive. En effet, la décision des Etats-Unis de libérer le détroit d'Ormuz, en escortant des navires « neutres » coincés dans le détroit d'Ormuz depuis deux mois tout en maintenant le blocus des ports Iraniens, a rompu le cessez-le-feu et l'Iran a répondu en attaquant des navires et des installations pétrolières des Emirats Arabes Unis. Malgré tout, les attaques sont demeurées ciblées, l'opération américaine a finalement été suspendue et le ministre de la Guerre américain a déclaré que la trêve demeurait en vigueur. Les discussions se poursuivent avec la médiation du Pakistan mais également de la Chine avec le ministre des Affaires étrangères iranien attendu prochainement à Pékin. En dépit d'annonces d'avancées constructives et d'accord imminent de la part de Donald Trump, la dernière proposition transmise par Téhéran semble rester inacceptable faute d'engagement sur l'épineux sujet nucléaire. Dans ce contexte, la pression sur les prix énergétiques reste élevée et l'effet de l'annonce de l'OPEP + d'augmenter sa production de 188 millions de barils par jour est limité par la sortie des Emirats Arabes Unis du cartel et des contraintes logistiques qui perturbent sa production avec seulement 27,7 MB/jour produits en mars versus un quota théorique de 36,7.

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