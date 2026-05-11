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Les marchés émergents portés par la dynamique des bénéfices
information fournie par Amundi 11/05/2026 à 14:50

AMUNDI

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L'investissement aux États-Unis reste soutenu, la reprise industrielle en Allemagne est retardée, le choc pétrolier a un impact inégal sur l'inflation en Asie… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les prévisions de croissance des bénéfices s'améliorent dans l'ensemble des marchés émergents, qui offrent toujours un ensemble d'opportunités bien diversifiées.

Même si la crise au Moyen-Orient a d'abord provoqué de la volatilité, les marchés émergents semblent s'être bien redressés dans l'ensemble. La situation reste instable, mais nous voyons d'importantes opportunités à long terme. Par exemple, la Corée du Sud est l'un des marchés les plus attractifs, soutenu par une forte dynamique des bénéfices, une demande de puces mémoire portée par l'intelligence artificielle (IA) et des réformes de gouvernance. La Chine, en revanche, est confrontée à un contexte de bénéfices moins favorable. Alors que nous avons une vision positive à long terme de l'Inde en raison d'une croissance économique robuste, de bénéfices solides et de valorisations raisonnables, l'incertitude à court terme pourrait persister en raison de la crise.

L'Amérique latine, en tant qu'exportatrice d'énergie, offre un contexte favorable, soutenu par les ressources naturelles, la flexibilité des banques centrales et un certain potentiel lié à l'IA. Les perspectives du Brésil sont plutôt favorables, mais nous sommes attentifs à l'inflation, à la dette publique et aux élections de 2026. Dans l'ensemble, nous conservons une vision favorable des marchés émergents, en particulier en Amérique latine et en Asie.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :

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