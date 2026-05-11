(Actualisé avec Circle et secteur de l'or)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,11% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - Le fabricant de puces d'intelligence artificielle (IA) Cerebras Systems s'apprête à revoir à la hausse le volume et le prix de son introduction en Bourse, ont déclaré dimanche à Reuters deux sources proches du dossier.

Ce projet d'introduction en Bourse s'inscrit dans un contexte de forte demande en puces haute performance destinées à l'IA et à un moment où les semi-conducteurs constituent un goulot d'étranglement majeur dans la chaîne d'approvisionnement technologique.

Dans le secteur technologique également, les résultats de CISCO CSCO.O et d'APPLIED MATERIALS AMAT.O sont attendus respectivement mercredi et jeudi.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO.N a engagé des négociations en vue de céder MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT

MFIC.O , sa société de développement commercial spécialisée dans le crédit privé, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* BLACKSTONE BX.N va acquérir la plateforme grecque de commerce électronique Skroutz auprès du fonds CVC Capital Partners Fund VII, a annoncé lundi CVC CVC.AS .​​​​​​​​​​

* PALANTIR PLTR.O - Le Service national de santé (NHS), le système de santé publique du Royaume-Uni, va accorder au personnel d'entreprises telles que Palantir un "accès illimité" aux données permettant d'identifier les patients lorsqu'ils travaillent sur sa plateforme de données phare, rapporte lundi le Financial Times, citant une note d'information interne.

* CIRCLE CRCL.N a fait état lundi d'une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et de ses revenus de réserve, grâce à l'adoption et à la circulation accrues de son stablecoin, ce qui a fait grimper son action de près de 5% dans les premiers échanges.

* SECTEUR DE L'OR - Les actions de sociétès minières aurifères cotées aux États-Unis reculent, les cours de l'or

XAU= perdant près de 1%.

En avant-Bourse, Newmont NEM.N perd 1,8%, Sibanye Stillwater SBSW.N 2,4% et Harmony Gold HMY.N 2,2%.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)