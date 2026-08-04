Attovia, soutenue par Goldman Sachs, vise une valorisation de 731,5 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) dans le cadre d'une introduction en bourse américaine dont le montant a été revu à la hausse

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La société biopharmaceutique Attovia Therapeutics a annoncé mardi qu'elle visait une valorisation de 731,5 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) dans le cadre de son introduction en bourse, dont le montant a été revu à la hausse, ce qui témoigne d'une forte demande pour les introductions en bourse dans le secteur biopharmaceutique.

Voici quelques détails:

* La société, basée à San Carlos, en Californie, cherche désormais à lever 289 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) en proposant 17 millions d'actions au prix unitaire de 17 dollars.

* Elle visait initialement à lever jusqu’à 212,5 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) en proposant environ 12,5 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune.

* Une entité affiliée à Goldman Sachs détiendra une participation d’environ 5,7 % dans Attovia, selon le dossier déposé par la société.

* Fondée en 2023, Attovia développe des traitements biologiques pour les maladies à médiation immunitaire à l’aide de sa plateforme ATTOBODY, avec des candidats-médicaments ciblant les affections cutanées inflammatoires et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

* Attovia prévoit d’utiliser le produit de l’introduction en bourse, ainsi que sa trésorerie existante, pour faire progresser le développement de ses principaux candidats-médicaments, financer ses activités de recherche et développement, et pour son fonds de roulement et ses besoins généraux.

* La société prévoit de s’introduire sur le Nasdaq Global Market sous le symbole “ATTO”.

* Morgan Stanley, Leerink Partners, Citigroup et RBC Capital Markets figurent parmi les chefs de file de l’opération.