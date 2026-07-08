Atos : revient menacer le support crucial des 32,5E

Atos qui plafonnait sous 35 EUR depuis mi-juin revient menacer le support crucial des 32,5E, testé les 7 et 29/30 avril, puis le 26 juin.

A 32,7E, Atos compromet déjà le support oblique qui gravite vers 33,2E : la correction pourrait se prolonger en direction des 27,6E, l'ex support testé début juillet 2025, il y a un an jour pour jour.