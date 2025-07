Atos: retenu pour deux lots de marchés par l'AP-HP information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 10:28









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été retenu par la direction des services numériques (DSN) de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour la mise en oeuvre de deux lots de marchés d'assistance portant sur des prestations de services numériques dans le domaine applicatif.



Le lot 3 'Tests, qualification, intégration, accompagnement (hors ORBIS), mesure de la qualité et de performance, support applicatif, tierce recette applicative' est un dispositif essentiel du processus de mise à disposition de l'ensemble des applications de l'AP-HP.



Le lot 4 'Déploiement des solutions et applications du système d'information de l'AP-HP' porte sur des prestations en appui de la feuille de route de la DSN composée de huit thématiques et 35 priorités identifiées parmi plus d'une centaine de projets.



Plus grand centre hospitalier d'Europe, l'AP-HP regroupe 100.000 professionnels de santé et personnels administratifs répartis dans 38 établissements, responsables de la prise en charge de plus de huit millions de patients par an.





Valeurs associées ATOS 30,1500 EUR Euronext Paris +0,50%