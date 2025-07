Michael Burke, proche de Bernard Arnault, nommé à la tête de LVMH Amériques

Michael Burke à New York, aux États-Unis, le 8 avril 2024. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRYAN BEDDER )

Le numéro un mondial du luxe LVMH a nommé Michael Burke, conseiller de Bernard Arnault depuis 2023 et ancien PDG de Louis Vuitton, à la tête de sa division Amériques, sur fond de ralentissement aux Etats Unis, selon le site spécialisé FashionNetwork.

Agé de 68 ans, Michael Burke, Franco-Américain formé à l'Edhec qui travaille avec Bernard Arnault depuis une quarantaine d'années, a été notamment directeur général de Dior aux Etats-Unis, PDG de Fendi, directeur général de Bulgari et PDG de Louis Vuitton pendant dix ans.

Conseiller de Bernard Arnault depuis février 2023, il a été nommé un an plus tard PDG de LVMH Fashion Group, division qui regroupe les maisons Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Patou, Pucci et Rossimoda.

Il est également président non-exécutif du conseil d’administration du joaillier américain Tiffany, racheté par LVMH en janvier 2021.

Selon FashionNetwork, la nomination a été annoncée dans une note interne lundi. LVMH n'était pas joignable dans l'immédiat mardi pour confirmer l'information.

Selon l'agence de chasseur de têtes Meet & Match, spécialisée dans le luxe, c'est un poste nouvellement créé pour "représenter et défendre les intérêts du groupe en Amérique du Nord et du Sud", "dans un contexte géopolitique complexe".

Le groupe français, qui réalise un quart de ses ventes aux Etats-Unis, a fait état d'une "légère baisse" de ses ventes au premier trimestre dans ce pays, où il doit également faire face à la menace de nouveaux droits de douane annoncés par le président américain Donald Trump.

La Chine et les Etats-Unis, marchés les plus importants pour le secteur de luxe, connaissent une baisse de la demande, causée aux Etats-Unis par les fluctuations liées aux tarifs douaniers et en Chine par l'attitude attentiste de la classe moyenne, soulignait le cabinet de conseil Bain and Company dans une étude publiée mi-juin.