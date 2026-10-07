Atos reçoit la médaille d'or EcoVadis, se classant dans les 5% des meilleures entreprises évaluées dans le monde

Communiqué de presse

Atos reçoit la médaille d'or EcoVadis, se classant dans les 5% des meilleures entreprises évaluées dans le monde

Paris, France, 7 octobre 2026 - Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui avoir reçu la médaille d'or EcoVadis pour ses performances en durabilité. Cette reconnaissance place Atos parmi les 5% les plus performantes de toutes les entreprises évaluées par EcoVadis au cours des 12 derniers mois.

Avec un score global amélioré de 85 sur 100, un point de plus que lors de l'évaluation précédente, Atos continue de démontrer la force et la maturité de son système de gestion durable. L'évaluation couvre quatre domaines clés : environnement, travail et droits de l'Homme, éthique, et approvisionnement durable.

Atos a obtenu des résultats particulièrement solides en éthique, avec un score de 97 sur 100, en environnement (96 sur 100) et en approvisionnement durable (86 sur 100).

« La médaille d'or EcoVadis reconnaît l'engagement soutenu de nos équipes à intégrer la durabilité dans nos opérations et nos relations commerciales. En améliorant notre score global à 85 sur 100 et en nous classant parmi les 5 % des entreprises les plus performantes, Atos a une fois de plus démontré la force de son système de gestion durable et son engagement à faire progresser en continu ses priorités environnementales, sociales, éthiques et responsables en matière d'approvisionnement », a déclaré Alexandra Knupe, directrice responsabilité sociale d'entreprise, Atos Group.

L'évaluation EcoVadis constitue un repère indépendant important du système de gestion durable d'Atos. Elle soutient l'engagement du Groupe envers des pratiques commerciales transparentes et responsables et complète sa stratégie et cadre de reporting plus larges en matière de durabilité.

Pour plus d'informations sur les engagements et la performance du groupe Atos en matière de durabilité, veuillez consulter son dernier Document d'Enregistrement Universel .

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 52 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

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